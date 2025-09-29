Fizičari su dramatično proširili granice kvantnog računalstva, izgradivši mrežu u kvantnom računalu koja sadrži 6100 kubita, daleko više od prethodnih sustava ograničenih na otprilike tisuću kubita. To postignuće ostvarili su znanstvenici s Kalifornijskog tehnološkog instituta (Caltech) koristeći cezijeve atome zarobljene sofisticiranim nizom laserskih "kliješta" dizajniranih da ih drže u mjestu s ekstremnom stabilnošću.

Razlika između bitova i kubitova

Za razliku od klasičnih bitova, koji mogu biti samo u stnaju 0 ili 1, kubiti koriste superpoziciju i mogu istovremeno predstavljati više stanja. To omogućuje algoritme sposobne rješavati probleme izvan dosega klasičnih računala. Međutim, za praktično kvantno računalstvo potrebni su veliki brojevi kubita, djelomično za implementaciju ispravka pogrešaka i prevladavanje krhkosti kubita.

Ovo je uzbudljiv trenutak za kvantno računalstvo s neutralnim atomima. Sada možemo vidjeti put prema velikim kvantnim računalima s ispravkom pogrešaka. Temelji su postavljeni, kaže fizičar Manuel Endres u članku objavljenom na stranicama Caltecha.

Preciznost i stabilnost

Nedavna inženjerska unapređenja, od laserskih kliješta do ultra visokovakuumskih komora, omogućila su kubitima da održavaju superpoziciju gotovo 13 sekundi, gotovo deset puta duže nego prethodni sustavi. Znanstvenici su uspjeli precizno upravljati pojedinačnim kubitima s točnošću od 99,98 posto, a njihovo istraživanje vezano za to objavljeno je u časopisu Nature.

Velika skala, s više atoma, često se smatra da dolazi na štetu točnosti, ali naši rezultati pokazuju da možemo postići oboje. Kubiti nisu korisni bez kvalitete. Sada imamo količinu i kvalitetu, kaže Gyohei Nomura, fizičar s Caltecha.

Sljedeći cilj američkog tima je iskoristiti upletanje kako bi se sustav prebacio iz pohrane informacija u njihovu obradu. Uzbudljivo je što stvaramo strojeve koji nam pomažu učiti o Svemiru na način na koji nas jedino kvantna mehanika može poučiti, kaže Caltechova fizičarka Hannah Manetsch.