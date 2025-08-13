Tehnologija

Rat čipovima: Amerikanci ubacuju uređaje za praćenje u pošiljke AI čipova namijenjene Kini?

Podsjetimo, praćenje ljudi ili pošiljaka uobičajen je istražni alat koje američke agencije koriste za praćenje proizvoda koji podliježu ograničenjima izvoza.

Martina Čizmić | 13.08.2025. / 15:57 komentari
Proizvodnja čipova, ilustracija (Foto: Getty Images)

Trgovinski rat između SAD-a i Kine, čini se, ušao je u potpuno novu sferu. Naime, nakon što je SAD prvo zabranio izvoz AI čipova u Kinu, a potom ipak dopustio pod uvjetom da se radi o slabijim čipovima, čini se kako je na pomolu novi skandal.

tri vijesti o kojima se priča Jim Farley Stižu uskoro Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila Pacijent s karcinomom, ilustracija Važno za sprečavanje razvoja raka Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo Velika pacifička hobotnica Spektakularne snimke VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati

Kako javlja Reuters, američke vlasti navodno su tajno postavile uređaje za praćenje lokacije u ciljane pošiljke naprednih čipova za koje smatraju da bi ilegalno mogle biti preusmjerene u Kinu. Pozivajući se na svoje izvore, Reuters ističe kako bi američke mjere trebale otkriti AI čipove koje se neovlašteno preusmjeravaju na odredišta koja koja su pod američkim izvoznim ograničenjima.

Uređaji za praćenje tako su navodno stavljeni u pošiljke u kojima su bile isporuke servera Della i SuperMicroa, a koji uključuju čipove tvrtke Nvidia i AMD.

Navode kako ovo pokazuje koliko su daleko SAD otišle kako bi provele svoja ograničenja izvoza čipova Kini. Izvori ističu kako bi praćenje moglo pomoći u izgradnji slučajeva protiv ljudi i tvrtki koje profitiraju kršenjem američkih izvoznih kontrola.

Izvori su rekli da je obično uključen Ured za industriju i sigurnost američkog Ministarstva trgovine, koji nadgleda kontrolu izvoza i provedbu, a mogu sudjelovati i FBI te Domovinska sigurnost.

Podsjetimo, praćenje ljudi ili pošiljaka uobičajen je istražni alat koje američke agencije koriste za praćenje proizvoda koji podliježu ograničenjima izvoza. Tvrtka (u ovom slučaju proizvođač čipova) može biti obaviještena o uređaju za praćenje ako nije predmet istrage i može pristati na vladinu instalaciju uređaja za praćenje. No, uređaji se mogu instalirati i bez njihova znanja.

Bijela kuća i oba doma Kongresa ranije su već predložili da se od američkih tvrtki za čipove zahtijeva da u svoje čipove uključe tehnologiju provjere lokacije kako bi se spriječilo njihovo preusmjeravanje u zemlje u kojima američki izvozni propisi ograničavaju prodaju. Kina je oštro kritizirala američka ograničenja izvoza kao dio kampanje za suzbijanje njegovog rasta i kritizirala prijedlog o praćenju lokacije. Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova Reutersu je poručilo kako nisu upoznati s ovim slučajem uređaja za praćenje.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Rat čipovima: Amerikanci ubacuju uređaje za praćenje u pošiljke AI čipova namijenjene Kini?
Kako će Kina odgovoriti?
Rat čipovima: Amerikanci ubacuju uređaje za praćenje u pošiljke AI čipova namijenjene Kini?
ESA se sprema pokrenuti CREAM ili kako izbjeći sudare u Zemljinoj orbiti
U fazi testiranja
ESA se sprema pokrenuti CREAM ili kako izbjeći sudare u Zemljinoj orbiti
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Samsung predstavio prvi Micro RGB na svijetu
Novi standard
Samsung predstavio prvi Micro RGB na svijetu
Još jedan novitet na Googleovoj tražilici: Korisnici će moći upravljati izvorima rezultata pretraživanja
Preferred Sources
Još jedan novitet na Googleovoj tražilici: Korisnici će moći upravljati izvorima rezultata pretraživanja
Globalna prodaja električnih vozila u srpnju porasla za 21 posto
Kina i dalje na vrhu
Globalna prodaja električnih vozila u srpnju porasla za 21 posto
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
TRAGEDIJA U ITALIJI
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Priprema se novi rat Izraela i Irana
RAVNOTEŽA SNAGA
Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
KOBNE POSLJEDICE
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
show
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
padaju čestitke!
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
zabava
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
tech
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
sport
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
Kad se ruši stadion Maksimir? Inženjeri pred velikim izazovom zbog onoga što se nalazi ispod istočne tribine
GRAD UPOZORIO
Kad se ruši stadion Maksimir? Inženjeri pred velikim izazovom zbog onoga što se nalazi ispod istočne tribine
Jakobušić o Ivanu Perišiću: "Imao je samo jedan uvjet. Dogovorili smo se da dolazi na..."
Otkrio nove detalje
Jakobušić o Perišiću: "Imao je samo jedan uvjet. Dogovorili smo se da dolazi na..."
tv
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
Leyla: Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
LEYLA
Nije više mogao tako živjeti - predao se i sve priznao
Leyla: Hoće li moći ostvariti njezinu najveću želju?
LEYLA
Leyla: Hoće li moći ostvariti njezinu najveću želju?
putovanja
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idemo na jug
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Na osami
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Tjedni jelovnik bez pečenja ili kuhanja od 11. 8. do 17. 8. 2025.
Tjedni jelovnik
Kad je prevruće za kuhanje: 7 finih i brzih jela za svaki dan ovoga tjedna
novac
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Ulična moda Zagreb u pripijenoj haljini s američkim izrezom i ravnim natikačama
PERFEKTAN MODEL!
Jednoj od najženstvenijih haljina sa zagrebačke špice i ravne natikače dovoljne su za wow dojam
Znak horoskopa u kojem se rađa najviše ljudi
MNOGIMA ZANIMLJIV
Znate li u kojem se znaku horoskopa rađa najviše ljudi?
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
sve
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
 

Nastavi čitati