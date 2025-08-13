Rat čipovima: Amerikanci ubacuju uređaje za praćenje u pošiljke AI čipova namijenjene Kini?

Trgovinski rat između SAD-a i Kine, čini se, ušao je u potpuno novu sferu. Naime, nakon što je SAD prvo zabranio izvoz AI čipova u Kinu, a potom ipak dopustio pod uvjetom da se radi o slabijim čipovima, čini se kako je na pomolu novi skandal.

Kako javlja Reuters, američke vlasti navodno su tajno postavile uređaje za praćenje lokacije u ciljane pošiljke naprednih čipova za koje smatraju da bi ilegalno mogle biti preusmjerene u Kinu. Pozivajući se na svoje izvore, Reuters ističe kako bi američke mjere trebale otkriti AI čipove koje se neovlašteno preusmjeravaju na odredišta koja koja su pod američkim izvoznim ograničenjima.

Uređaji za praćenje tako su navodno stavljeni u pošiljke u kojima su bile isporuke servera Della i SuperMicroa, a koji uključuju čipove tvrtke Nvidia i AMD.

Navode kako ovo pokazuje koliko su daleko SAD otišle kako bi provele svoja ograničenja izvoza čipova Kini. Izvori ističu kako bi praćenje moglo pomoći u izgradnji slučajeva protiv ljudi i tvrtki koje profitiraju kršenjem američkih izvoznih kontrola.

Izvori su rekli da je obično uključen Ured za industriju i sigurnost američkog Ministarstva trgovine, koji nadgleda kontrolu izvoza i provedbu, a mogu sudjelovati i FBI te Domovinska sigurnost.

Podsjetimo, praćenje ljudi ili pošiljaka uobičajen je istražni alat koje američke agencije koriste za praćenje proizvoda koji podliježu ograničenjima izvoza. Tvrtka (u ovom slučaju proizvođač čipova) može biti obaviještena o uređaju za praćenje ako nije predmet istrage i može pristati na vladinu instalaciju uređaja za praćenje. No, uređaji se mogu instalirati i bez njihova znanja.

Bijela kuća i oba doma Kongresa ranije su već predložili da se od američkih tvrtki za čipove zahtijeva da u svoje čipove uključe tehnologiju provjere lokacije kako bi se spriječilo njihovo preusmjeravanje u zemlje u kojima američki izvozni propisi ograničavaju prodaju. Kina je oštro kritizirala američka ograničenja izvoza kao dio kampanje za suzbijanje njegovog rasta i kritizirala prijedlog o praćenju lokacije. Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova Reutersu je poručilo kako nisu upoznati s ovim slučajem uređaja za praćenje.