Putujete u London? Uskoro ćete se moći voziti u automobilima budućnosti

Ako za sljedeću godinu planirate putovanje u London, možda ćete moći isprobati kako izgleda vožnja u automobilima budućnosti. Dok nam danas tako nešto zvuči pomalo nadrealno i samo kao nekakva scena iz futurističkih filmova, u budućnosti bi nam mogla postati svakodnevica. Na nekim tržištima poput nekoliko američkih gradova, to i jest svakodnevica već neko vrijeme.

U novoj nesreći robotaksija ozlijeđena jedna osoba

Riječ je o - robotaksijima. Vozilima u kojima nema vozača, ali koja pružaju gotovo isto iskustvo kao i vožnja u klasičnim taksijima. U aplikaciju upišete gdje želite ići, a nakon povratne obavijesti o vremenu čekanja i cijeni, odaberete automobil i to je to. Kada dođe, uđete u njega i on vas odvede na željenu destinaciju. Jedino što je drukčije, naravno, jest što nećete moći pričati s vozačem jer je prednje sjedalo prazno jer vozilom ne upravlja čovjek, nego računalo.

Presudni trenutak

Dolazak robotaksija na ceste Londona najavio je Uber, a oni planiraju pokrenuti ovaj servis u suradnji s kompanijom Wayve te je lansiranje servisa najavljeno za proljeće sljedeće godine.

Na početku, u vozilima će ipak sjediti i sigurnosni vozač spreman staviti ruke na volan i reagirati u slučaju nepredviđenih i opasnih situacija. Kada tehnologija dokaže da može bez problema i s maksimalnom sigurnošću upravljati vozilima na londonskim cestama, vozač više neće biti potreban.

London će biti veliki izazov za autonomnu tehnologiju jer je riječ, kako je to naglasio izvršni operativni direktor Ubera Andrew Macdonald, jednom od najprometnijih i najkompleksnijih urbanih okruženja. Testiranje robotaksija u Londonu, naglasio je, samo je korak prema ispunjenju njihove vizije, a to je napraviti autonomnu vožnju sigurnom i pouzdanom za putnike. A jednom kada krene testiranje Ubera i Wayvea, to će biti presudni trenutak za autonomiju u Velikoj Britaniji, najavio je suosnivač Wayvea Alex Kendall.

Otvorena istraga protiv robotaksija: Evo u kojim su se situacijama ljudi pokazali boljim vozačima od računala

Iako se prvotno spominjalo kako će testiranja autonomnih vozila u Britaniji početi tek u drugoj polovici 2027. nakon donošenja posebnog zakona, s posebnom odlukom vlade situacija je ipak ubrzana pa će autonomni komercijalni taksiji, kao i “servisi poput autobusnih” moći početi s testiranjem već od sljedećeg proljeća.

Autonomija je, komentirala je državna tajnica za promet Heidi Alexander, “budućnost prometa” te bi autonomni automobili trebali omogućiti nove poslove, ulaganja te pružaju priliku Velikoj Britaniji da postane jedna od vodećih država po pitanju novih tehnologija.

Izvor: Daily Mail