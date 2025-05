U novoj nesreći robotaksija ozlijeđena jedna osoba

Amazonova kompanija Zoox nedavno je, nakon jedne prometne nesreće, nadogradila softver svojih autonomnih vozila kako se slični problemi ne bi ponavljali u budućnosti. Tijekom skretanja njihov je autonomni automobil krivo procijenio kretanje drugog automobila koju mu se našao na putu. Robotaksi je zakočio, no nije mogao izbjeći to vozilo pa je došlo do sudara. Treba podsjetiti kako su Zooxovi robotaksiji i ranije sudjelovali u prometnim nesrećama kada su se u dva navrata, zbog naglog kočenja, automobili zabili u njihov stražnji dio.

Svaki put nakon takvih nesreća ili nekakvih problema potrebno je nadograditi, odnosno poboljšati softver tako da, kada se robotaksi ponovno nađe u istoj situaciji, može drukčije reagirati i izbjeći probleme.

Početkom ovog mjeseca zabilježena je još jedna nesreća u kojoj je sudjelovalo Zooxovo autonomno vozilo u San Franciscu, a u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Prema obavijesti na službenom blogu, u robotaksi koji se na raskrižju zaustavio kako bi propustio automobile, zabio se električni romobil. Nakon udarca romobila, robotaksi je skrenuo i nakon toga se zaustavio, no više nije bilo naknadnog kontakta s vozačem romobila. Vozač romobila pao je na cestu i zadobio lakše ozljede, no odbio je medicinsku pomoć te se odvezao s mjesta događaja.

Nadogradnja softvera

Nakon ove nesreće iz Zooxa su obavijestili nadležna regulatorna tijela kako su ponovno nadogradili softver robotaksija u kojem su glavni naglaska stavili na sustav za praćenje percepcije vozila, odnosno dio unutar sustava autonomne vožnje koji bi mogao uzrokovati pogrešno razumijevanje kretanja drugih vozila u blizini, uključujući i - rizik od sudara.

Ovo je još jedna situacija koja nam pokazuje da je, usprkos velikom napretku koji je postignut na primjeru autonomne vožnje, potrebno još dosta testiranja kako bi se ova tehnologija mogla koristiti u automobilima koja će dijeliti javne prometnice s ostalim vozilima. U SAD-u Waymo već prevozi putnike u svojim robotaksijima, dok kompanije poput Zooxa i dalje testiraju ovu tehnologiju prije nego krenu s prijevozom ljudi u taksijima u kojima nema vozača.

S testiranjima svog robotaksi servisa sljedeći mjesec trebala bi početi i Tesla te je Musk uvjeren kako upravo o ovoj tehnologiji, kao i o robotima, ovisi budućnost kompanije te će biti zanimljivo pratiti kako će proći ta testiranja i kada će Cybercab početi prevoziti i putnik.

Izvor: NY Post