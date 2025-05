Šef Teslina autonomnog odjela priznao da za najvećim konkurentom zaostaju nekoliko godina

Elon Musk još je jednom potvrdio kako će sljedećeg mjeseca na cestama Austina početi s testiranjem Teslina robotaksi servisa. To će biti prvi korak prema Muskovoj viziji budućnosti kompanije koja neće ovisiti o električnim automobila, već upravo o - autonomiji. Šef tvrtke vjeruje kako budućnost pripada robotaksijima poput njihova Cybercaba, no on razmišlja i šire pa misli kako bi i vlasnici Teslinih automobila mogli svoje automobile uključiti u takav servis. Dok su oni doma ili na poslu, njihove Tesle mogu autonomno (naravno, jednom kada ta tehnologija bude implementirana u vozila) prevoziti druge putnike koji će ih pozvati putem aplikacije.

No za početak će mali broj Teslinih automobila voziti po Austinu i, uz sigurnosnog vozača na prednjem sjedištu, provoditi testove kako bi jednom u budućnosti tehnologija mogla sama upravljati vozilima - bez sigurnosnog vozača i bez straha da bi nešto moglo poći po zlu.

O takvoj budućnosti i autonomiji Tesle u jednom je intervjuu govorio i šef odjela tvrtke za autonomiju Ashok Elluswamy. On je, govoreći o ovom tržištu, komentirao ono što je očito i što svi znaju (osim možda Muska), a to je da po pitanju autonomne tehnologije, Tesla kasni za Waymom. Podsjetimo, to je Googleova kompanija koja jako dugo razvija tehnologiju za autonomnu vožnju i čiji su robotaksiji već prisutni na nekoliko američkih tržišta. Njima u potpunosti upravljaju računala, a putnici koji se u njima voze plaćaju vožnju kao i u klasičnom taksiju. Njihovi robotaksiji su sve popularniji te svakog tjedna obave oko 250 tisuća plaćenih vožnji, a ta brojka konstantno raste.

Jeftinija tehnologija

Uspoređujući Waymo s Teslom, Elluswamy je rekao kako je njihov pristup jeftiniji, a na pitanje voditelja znači li to da je jeftiniji, ali jednako kvalitetan, spomenuo je jednaku kvalitetu, no dodao je i kako, tehnički govoreći, Waymo već ostvaruje rezultate: Mi možda zaostajemo par godina.

Iako je Elluswamy, dakle, rekao ono što je općepoznato, to je prvi put da je to netko iz Tesle rekao na glas.

Tesla je napravila prvi korak prema dozvoli za svoje robotaksije u Kaliforniji

Podsjetimo, Waymovi robotaksiji bazirani su na četvrtoj razini autonomije (od maksimalnih 5), dok su Teslini asistenti u vožnji na drugoj razini, što znači da vozači konstantno moraju imati ruke na volanu, paziti na cestu te imaju potpunu odgovornost u vožnji. Tek sljedeći tjedan u Austinu očekujemo Teslina vozila s četvrtom razinom autonomije i bit će zanimljivo vidjeti kako će proći testiranja. U pilot-projektu u Austinu Tesla će koristiti ista vozila koja dostavlja i kupcima, no koristit će drukčiji softver optimiziran za testiranje u Austinu te će imati podršku za teleoperatore s koji će moći nadgledati vozila.

Razlog zašto su Teslina vozila s autonomnom tehnologijom jeftinija u odnosu na Waymo jest što se u njima koriste kamere, dok Waymo koristi i lidar koji, osim što je skuplji, troši i više energije. Također, Waymo kupuje automobile od drugih kompanija i u njih integrira svoju tehnologiju, dok Tesla sama proizvodi svoje automobile, a na troškove svakako utječe i činjenica što Tesla proizvodi više od milijun automobila godišnje, a Waymo samo nekoliko stotina.

