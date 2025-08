Tim Cook objasnio koji je prioritet Applea u budućnosti: Tehnologija “veća od interneta”

Apple je godinama bio na vrhu popisa kompanija s najvećom tržišnom vrijednosti na svijetu, prvenstveno zbog velikog uspjeha svog najpoznatijeg proizvoda - iPhonea. Na krilima odlične prodaje svojih telefona, ali i drugih uređaja godinama ostvaruju milijarde dolara profita, no kako su to više puta naglasili iz te tvrtke, i njima je bilo jasno kako će se pojaviti uređaj koji će zamijeniti iPhone te moraju razmišljati o takvoj budućnosti.

Dok tehnološki stručnjaci, a s njima se slažu i u Appleu, kao takav gadget budućnosti najčešće vide pametne naočale, već sada je jasno kako najvažniju ulogu sljedećih godina, neće imati jedan gadget, već - tehnologija. Naravno, riječ je o umjetnoj inteligenciji.

Apple to mora napraviti

Apple na tom polju prilično zaostaje za konkurencijom poput OpenAI-a, Microsofta, Googlea, Mete i drugih kompanija, no kako je to komentirao Tim Cook na nedavnom sastanku sa zaposlenicima tvrtke u sjedištu u Cupertinu, upravo je AI sada u centru i glavnom fokusu njihovih ambicija. CEO kompanije naglasio je kako je umjetna inteligencija, kao i promjene koje će ona donijeti, velika ili veća od interneta, pametnog telefona, cloud computinga i aplikacija.

Apple to mora napraviti. Apple će to napraviti, komentirao je Cook najavivši investicije koje će im pomoći u ostvarivanju tog cilja. Izvršni direktor tvrtke pri tome je podsjetio kako je Apple kroz povijesti rijetko prvi predstavio neku tehnologiju, no kada ju je prihvatio, onda bi na tim tržištima postao dominantna sila. Podsjetio je kako je PC postojao prije Maca, pametni telefoni prije iPhonea i tableti prije iPada, no iako su naknadno ušli na ta tržišta, njima su zavladali. Tako osjećam i oko AI-a, objasnio je Cook.

Takve ambiciozne planove kada je u pitanju AI, neće biti lako pretvoriti u stvarnost, a tijekom razgovora sa zaposlenicima Cook je objasnio što su do sada napravili. Prošle godine Apple zaposlio oko 12 tisuća novih ljudi, a od toga je njih čak 40 posto zaposleno u odjelu istraživanja i razvoja, što se prvenstveno odnosi na razvoj AI-a. Također, najavio je i spremnost na akvizicije i spajanja, kao i “premještanja resursa” kako bi ubrzali planove oko razvoja ove tehnologije. Zaposlenicima je poručio kako ionako svi oni već značajno koriste AI te ovu tehnologiju moraju koristiti u unutar kompanije, inače bi zaostajali za konkurencijom.

Među inim, Apple će surađivati s Broadcomom na razvoju novog AI cloud čipa kodnog imena Baltra, a taj bi čip trebao omogućiti napredne opcije za proizvode poput Sirija. Veliki fokus u budućnosti kompanija će staviti upravo na Siri i nove mogućnosti za njihovu glasovnu asistenticu koje su najavljene još sredinom prošle godine, no nisu realizirane, što žele ispraviti što je prije moguće.

Izvor: Tech Spot