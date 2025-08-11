VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati

Brojni zaljubljenici u more i morske dubine sanjaju o nekom značajnom susretu s morskim bićem. Naravno, ne onom koji ih može dovesti u opasnost.

Upravo se to dogodilo iskusnom roniocu i podmorskom snimatelju Johnu Roneyu kad se s prijateljem i snimateljem Chrisom Mullenom zaronio početkom kolovoza u zaljevu Nanoose u Kanadi.

To je područje poznato po velikim hobotnicama i Roney i Mullen su planirali snimiti nekoliko većih primjeraka. Jedna od njih, velika preko tri metra, privukla je njihovu pozornost.

I dok su Roney i Mullen prilazili hobotnici pobudili su njeno zanimanje.

Krenula je direktno prema nama, uhvatila se za kameru i krenula istraživati. A onda sam jednostavno pustio kameru i omogućio joj da istražuje nekoliko minuta, ispričao je Roney za CBC.

Video koji je hobotnica snimila zaista je jedinstven i prikazuje ružičasto središte hobotnice te njene pipke koji su obujmili kameru.

Nosila je kameru uokolo, usmjeravala ju prema kamenju i drugim stvarima. Zapravo je sama snimala, kaže Roney.

Nakon otprilike tri minute snimanja, hobotnica je sama isključila kameru

Iskreno, ovo je najbolja snimka unutrašnjosti hobotnice koju je napravila sama hobotnica, dodao je.

Zanimljivo je da je hobotnica, nakon što je završila sa snimanjem, "skočila" na Mullena i dala mu svojevrsni morski zagrljaj. Zaista jedinstveno iskustvo za ove ronioce.

Bio je to zaista nježan zagrljaj. To je ono što sam se nadao da ću doživjeti, to je ono što sam želio, rekao je Mullen.

Ističu da ni u jednom trenutku hobotnica nije bila agresivna, već je znatiželjno istraživala njih i opremu.

Znanstvenici ističu kako su hobotnice, prirodno, veoma znatiželjne, poput mačaka. I iako će se većinom sakriti kad vide ronioce, svjetlucava kamera očito je pobudila pozornost ove hobotnice.

Činjenica da je tako dugo bila u blizini ronioca i istraživala njih i opremu, pokazuje da se nije osjećala ugroženo.

Izvor: CBC