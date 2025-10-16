Stvorenje dugo tek koliko i nokat možda krije ključ za regeneraciju ljudskih udova. Slatkovodni plosnati crv ili planarija (Schmidtea mediterranea) može regenerirati svoju glavu, tijelo ili rep, a čak i mali fragment tog crva može u roku nekoliko dana stvoriti potpuno novo tijelo.

Tu sposobnost omogućuju odrasle pluripotentne matične stanice koje čine oko 15 posto tijela planarije, u usporedbi s manje od 1 posto tih stanica kod ljudi. Kada je crv ozlijeđen, taj spremnik stanica brzo se množi i putuje do oštećenog mjesta, obnavljajući tkivo s izvanrednom preciznošću.

U većini životinja matične stanice smještene su u takozvanim "nišama", gdje im susjedne stanice određuju sudbinu. Na primjer, matične stanice koje stvaraju krv kod ljudi nalaze se u nišama unutar koštane srži gdje se dijele kako bi se same obnavljale i stvarale nove krvne stanice, rekao je za EurekAlert Frederick Mann Jr, biolog iz američkog Instituta za medicinska istraživanja Stowers, koji je vodio novo istraživanje objavljeno u časopisu Cell Reports.

Matične stanice planarija ponašaju se drugačije. Mannov tim otkrio je da su često okružene velikim stanicama s brojnim krakovima, koje su nazvali hecatonoblastima, no one nisu imale utjecaj na sudbinu matičnih stanica. Mann objašnjava da je to neuobičajeno u odnosu na tipičan način na koji matične stanice surađuju s okolnim stanicama.

Umjesto toga, crijevne stanice, iako nisu u izravnom kontaktu, pokazale su se ključnima u vođenju matičnih stanica tijekom regeneracije. Sada smo pokazali da matične stanice mogu djelovati samostalno, bez potpore okolnih stanica, kaže Mann.

Naša je nada otkriti osnovna pravila koja usmjeravaju matične stanice da postanu određena tkiva, umjesto da izmaknu kontroli, istaknuo je Alejandro Sánchez Alvarado, molekularni biolog iz Stowersa.

