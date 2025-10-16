Argentinski znanstvenici pronašli su u lancu Andi gotovo u potpunosti očuvani kostur nove vrste dinosaura koji je živio prije oko 230 milijuna godina, što ga čini jednim od najstarijih na svijetu, objavio je u srijedu institut Conicet.

Kostur ove vrste, nazvane Huayracursor jaguensis, otkrio je paleontološki tim iz Coniceta, argentinskog javnog istraživačkog instituta, na nadmorskoj visini od 3000 metara u sjeverozapadnoj argentinskoj pokrajini La Rioja.

Otkriće je objavljeno u časopisu Nature.

Vrsta je živjela na kraju trijasa, geološkog razdoblja tijekom kojeg su se pojavili prvi dinosauri i preci sisavaca, rekli su istraživači u priopćenju.

Procjenjujemo da Huayracursor mora biti star između 230 i 225 milijuna godina, što ga čini jednim od najstarijih dinosaura na svijetu, objasnio je Agustin Martinelli, jedan od autora članka.

Otkriveni dinosaur mogao bi biti dio vrste dinosaura biljojeda koja uključuje divove dugih vratova. Istraživači napominju da je odrasla jedinka mjerila oko dva metra i težila oko 18 kilograma.

Pronađeni kostur sastoji se od djelomične lubanje, potpune kralježnice koja se proteže do repa i gotovo potpunih prednjih i stražnjih udova.

Autori članka vjeruju da će ovaj fosil postati mjerilo za proučavanje evolucije dinosaura, zahvaljujući činjenici da je pronađen gotovo cjelovit.