Rastuća poplava ulaganja u umjetnu inteligenciju stvorila je gospodarski sustav toliko prenapuhan da ekonomski analitičari sada upozoravaju kako bi se isti uskoro mogao urušiti. Ako balon pukne, mogao bi razotkriti bilijune eura rizičnih dugova, ali i ostaviti infrastrukturu koja će oblikovati dugoročnu budućnost umjetne inteligencije.

Upozorenja o pregrijanom tržištu stižu sa svih strana, iz Međunarodnog monetarnog fonda, Engleske banke, od izvršnog direktora JPMorgan Chasea Jamieja Dimona te čak i samog direktora OpenAI-a Sama Altmana. Ovo nije samo burzovni balon, već i investicijski balon, kao i balon javne politike, kaže za New Scientist David Edgerton sa Sveučilišta King’s College u Londonu.

Pritom sve više zabrinjava zatvoreni krug ulaganja među vodećim igračima. Nvidia, proizvođač grafičkih procesora koji pogone procvat razvoja umjetne inteligencije, uložila je oko 93 milijarde eura u OpenAI kako bi tvrtka izgradila podatkovne centre ispunjene upravo Nvidijinim čipovima. OpenAI je zauzvrat sklopio sporazum kojim bi mogao preuzeti 10 posto udjela u AMD-u, Nvidijinom konkurentu.

Prema procjenama američke mutinacionalne kompanije za financijske usluge Morgan Stanley Wealth Management, na podatkovne centre se godišnje troši najmanje 372 milijarde eura. Jason Furman s američkog Sveučilišta Harvard izračunao je da bi, bez tog ulaganja, rast američkog BDP-a u prvoj polovici 2025. iznosio tek 0,1 posto, piše New Scientist.

Posve je uobičajeno da se pretjerano gradi. Isto se dogodilo s procvatom željeznica, isto se dogodilo s dot.com balonom, kaže za New Scientist Carl-Benedikt Frey s britanskog Sveučilišta Oxford. Upozorava kako se mnogi podatkovni centri financiraju izvan bilanci, što čini stvarnu izloženost riziku nejasnom i potencijalno opasnom za šire gospodarstvo.

Benjamin Arold s britanskog Sveučilišta Cambridge ističe za New Scientist da omjer profita i tržišnih vrijednosti danas podsjeća na razdoblje prije kolapsa 2000. godine. Zadnji put kad je bio tako nizak bilo je prije 25 godina. Moguće je da će sve završiti dobro, ali ja ne bih uložio svoj novac u to, kaže on.

James Poskett s britanskog Sveučilišta Warwick smatra da predstoji konsolidacija, a ne kraj tehnologije. Možda će doći do AI-sloma, ali to ne znači da nećemo imati umjetnu inteligenciju, kaže on. Prema njemu, nadolazeći pad samo će pokazati da je današnje besplatno blagovanje bilo iluzorno.