Dan kada će se pojaviti superinteligencija, odnosno AI koja će biti inteligentnija od ljudi sve je bliži. Kako će izgledati takva tehnologija i kakav će biti njen utjecaj na čovječanstvo, nitko ne zna te nam preostaje samo slušati predviđanja različitih stručnjaka. A jedan od takvih stručnjaka čije mišljenje svakako treba poslušati je Sam Altman, izvršni direktor kompanije OpenAI koja je s ChatGPT-jem započela AI revoluciju.

Tijekom ovotjednog intervjua s glavnim urednikom Die Welta Janom Philippom Burgardom, s kojim je razgovarao u Berlinu, Altman je rekao kako je njihov posljednji model GPT-5 u brojnim stvarima već pametniji od ljudi, uključujući i njega, dok superinteligenciju možemo očekivati do kraja ovog desetljeća.

Bit ću jako iznenađen

Ako (do 2030.) ne budemo imali modele koji su iznimno sposobni i koji mogu raditi stvar koje mi ne možemo, bit ću jako iznenađen, rekao je.

Kao rezultat takve superinteligencije, u ne tako dalekoj budućnosti 30 do 40 posto zadataka koji se danas obavljaju u gospodarstvu radit će umjetna inteligencija. Na pitanje Burgarda kako će se to odraziti na tržište rada i otkaze, Altman nije htio dati neke konkretne brojke. Naglasio je kako brojni poslovi koje su ljudi radili prije 30 godina, danas više ne postoje, iako na njih nije utjecala AI.

Ono što, dakle, možemo očekivati jest da će se situacija na tržištu rada i poslova koje ljudi rade radikalno promijeniti pa se postavlja pitanje kakve bi vještine ljudi trebali stjecati danas kako bi spremni dočekali takvu budućnosti. Isto zanima i Bugarda pa je pitao Altmana kakav savjet može dati svom sinu kako bi se pripremio za takvu budućnost i kako mu AI ne bi uzela posao za 30 godina.

Univerzalne vještine

Kako je napredak tehnologije i umjetne inteligencije rapidan, a promjene sve brže, danas je zaista teško, odnosno nemoguće dati odgovor na takvo pitanje. Ipak, Altman vjeruje kako postoje neke univerzalne vještine koje će uvijek biti cijenjene pa je spomenuo meta-vještine učenja kako učiti, učenje prilagođavanju, te učenje kako biti otporan na promjene. Također, naglasio je kako će od velike važnosti biti vještine shvaćanja onoga što ljudi žele, kako izraditi korisne proizvode i usluge te kako komunicirati u svijetu.

Osim opasnosti koje AI predstavlja tržištu rada, često se govori i o potencijalnoj opasnosti za čovječanstvo, odnosno mogućnosti da se okrenu protiv ljudi. Altmanovo je viđenje situacija potpuno drukčije. Ne samo da AI neće predstavljati opasnost, već će na ljude gledati kao na voljenog roditelja. O tome je nedavno govorio i kum umjetne inteligencije Geoffrey Hinton koji je naglasio kako je potrebno ugraditi “majčinske instinkte” u AI modele, kako bi se oni zaista brinuli za ljude. Iako nam je to danas prilično teško zamisliti, da će tehnologija na ljude gledati kao na roditelje i prema nama gajiti takve osjećaje, to je ipak puno bolji scenarij u odnosu na agresivnu umjetnu inteligenciju koja nas želi izbrisati s lica zemlje.

Izvor: Tech Spot