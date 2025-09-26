Nizozemska je objavila da će Indoneziji vratiti veliku zbirku fosila, odobravajući zahtjev svoje bivše kolonije za vraćanjem povijesnih artefakata, uključujući kosti "Javanskog čovjeka", prvih poznatih fosila vrste Homo erectus za koje se vjeruje da su se iz njih razvili ljudi.

Na zahtjev Indonezije, Nizozemska prenosi više od 28. 000 fosila iz Duboisove zbirke... Ova zbirka važan je resurs u istraživanju ljudske evolucije, priopćila je nizozemska vlada u petak.

Eugene Dubois bio je nizozemski paleoantropolog i geolog. Svjetsku slavu stekao je otkrićem ostataka onoga što je tada nazvao Pithecanthropus erectus - kasnije preimenovanog u Homo erectus - i poznatog i kao "Javanski čovjek" 1891. godine na indonezijskom otoku Javi.

U svojoj izjavi, nizozemska vlada navodi da je Odbor za kolonijalne zbirke došao do zaključka da Duboisova zbirka - koja se trenutno nalazi u sveučilišnom gradu Leidenu - nikada nije postala vlasništvo Nizozemske.

Osim toga, Odbor smatra da okolnosti pod kojima su fosili dobiveni čine vjerojatnim da su uzeti protiv volje stanovništva i da je to bilo nepravedno, dodaje se.

Zapadni muzeji tradicionalno su se opirali apelima za vraćanje predmeta u njihove zemlje podrijetla, za koje često tvrde da nemaju potrebne resurse za brigu o njima.

No, posljednjih godina mnogi su počeli vraćati artefakte ukradene ili sklonjene tijekom kolonijalnog doba u zemlje podrijetla.