Prilikom odabira pametnog telefona prva i najvažnija odluka jest na koju se platformu odlučiti, a tu izbor nije velik i sve se svodi na dva imena - Androide ili iPhone. Ako se odlučite za neki od Androida tu je situacija puno kompliciranija jer su na tržištu dostupni različiti modeli brojnih kompanija.

Kako bi korisnicima olakšali izbor, britanska organizacija za zaštitu potrošača Which? provela je istraživanje o kvarljivosti telefona. Istraživanje je obuhvatilo više od 15 tisuća uređaja 14 popularnih brendova, uključujući i dvije najveće mobilne kompanije Samsung i Apple, a usprkos njihovoj popularnosti, njihovi se uređaji nisu zauzeli top mjesta na ovom popisu. Po broju kvarova oni se nalaze na 4 i 5 mjestu s 13 posto kvarova nakon šest godina (Samsung), odnosno za Apple ta brojka iznosi 15 posto.

Prvih godina nema puno problema

Dok telefoni većine brendova nemaju previše problema tijekom prve godine, situacija se s vremenom mijenja. U prosjeku nakon tri godine korištenja, samo 8 posto telefona ima problema s kvarovima tako da je većina korisnika nakon kupovine mirna dosta dugo vremena, komentirali su iz organizacije Which?.

No jasno, što duže posjedujete telefon, raste i rizik od kvara, a nakon šest godina posjedovanja, najgore rezultate pokazali su telefoni Sonyja i Huaweija s 31, odnosno 29 posto kvarova.

S druge strane, kao najpouzdanijim uređajima na duže staze pokazali su se telefoni OnePlusa, Realmea i Googlea. Tijekom šest godina zabilježeni su kvarovi na samo 11 posto njihovih uređaja.

Najveći broj kvarova odnosi se na probleme s baterijom (skoro 30 posto), pri čemu je u prvom planu brzo pražnjenje baterije u kratkom razdoblju, dok je drugi najveći problem vezan uz usporavanje i loš rad samog uređaja. Ostali problemi odnose se na smrzavanje i prekid rada telefona te na probleme sa softverskim ažuriranjem.

Staviti fokus na sigurnost

Zanimljivo, korisnici najmanje problema imaju s prepoznavanjem lica i senzorom za otiske prstiju.

S obzirom na to da su kvarovi prilično rijetki, stručnjaci iz ove organizacije korisnike upozoravaju da bi fokus trebali staviti na sigurnosne nadogradnje. Naime, što je vrijeme tijekom kojeg na telefonu nisu instalirane posljednje sigurnosne zakrpe duže, to je rizik sve veći.

Iz Which?-a kažu kako je na brojnim današnjim mobilnim uređajima, pogotovo najpoznatijih proizvođača poput Applea, Samsunga, Googlea i drugih, vrijeme podrške za sigurnosne nadogradnje najmanje 5 godina (čak i više), dok najgore kompanije daju podršku u trajanju od samo 2 godine.

Izvor: Daily Mail