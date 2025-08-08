Je li ovo najluđi test telefona do sada? Youtuber je cijelo vrijeme radio samo jedno

Samsung je nedavno predstavio novu generaciju svojih telefona s fleksibilnim ekranima iz serije Galaxy Z. Perjanica ponude zasigurno je model Fold7, koji pozornost privlači odličnim specifikacijama i performansama, ali i visokom cijenom. Za one koji razmišljaju o takvom tipu uređaja na vrhu prioriteta nalazi se njihova izdržljivost, odnosno koliko puta mogu otvoriti i zatvoriti telefon a da se ne pojave neki problemi s ekranima. Prilikom predstavljanja iz Samsunga su komentirali kako bi ekran trebao ostati potpuno funkcionalan i nakon 500 tisuća preklapanja.

Jedan youtuber iz Južne Koreje zato je odlučio provjeriti može li ovaj telefon izdržati barem 200 tisuća otvaranja i zatvaranja. Pri tome nije koristio nekakav stroj, već je telefon otvarao i zatvarao svojim rukama. I to, dakle – 200 tisuća puta. Svoj nevjerojatan i pomalo bizaran test prenosio je uživo na YouTubeu na stranici tech it, pri čemu je uzimao pauze kako bi jeo, naspavao se i odmorio, ali i kako ne bi ozlijedio zglobove od konstantnog preklapanja. Također, svakih nekoliko tisuća otvaranja/zatvaranja napravio bi pauzu kako bi provjerio stanje uređaja.

Ekran je izdržao, ali zvučnik nije

Sam ekran izdržao je 200 tisuća otvaranja i zatvaranja, pri čemu su se u nekoliko navrata pojavili određeni problemi, a najveći problem dogodio se nakon što je broj preklapanja dosegao 175 tisuća. Tada se, naime, pokvario zvučnik.

Prvi problemi pojavili su se nakon šest tisuća otvaranja i zatvaranje te se tada telefon restartao, a ista situacija nakon toga dogodila se svakih 10 tisuća preklapanja. Novi problemi zabilježeni su na oko 46 tisuća, kada se pojavio nekakav zvuk pucketanja i škripanja pri savijanju ekrana, a zanimljivo je to da se na oko 75 tisuća otvaranja/zatvaranja pojavila nekakva crna tekućina koja je izašla iz ekrana. Do kraja testiranja taj se problem više nije pojavio. Otvaranje i zatvaranje s vremenom je ostavilo posljedice na sam ekran, pa je nakon 105 tisuća urez na ekranu postao prilično vidljiv, no sam mehanizam otvaranja i zatvaranja i dalje je radio bez greške.

Za sve one koji razmišljaju o kupovini Samsungova preklopnog telefona ovaj test pokazuje da nemaju razloga brinuti se o potencijalnim problemima s ekranom zbog otvaranja i zatvaranja tijekom nekoliko godina. S obzirom na to da Fold 7 ima veliki vanjski ekran, za većinu stvari poput dopisivanja, poziva, slušanja glazbe, fotografiranja i brzog surfanja internetom, uopće nema potrebe za otvaranjem ekrana tako da i oni koji provode puno vremena s telefonima u ruci vjerojatno neće toliko često koristiti unutarnji ekran pa bi s ovim uređajem mogli uživati godinama.

Izvor: Digital Trends