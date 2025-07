Novi Galaxy Z Fold7 i Z Flip7: Samsung predstavio svoje najtanje i najmoćnije telefone do sad

Samsung je ove godine odlučio svoj tradicionalni Galaxy Unpacked događaj vratiti u New York. No, za razliku od posljednjeg Galaxy Unpackeda u New Yorku, kad je predstavljana posljednja verzija Notea, ovog su puta zvijezde bile preklopni telefoni - Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z 7.

Galaxy Z Fold7 objedinjuje Galaxy AI s moćnim hardverom, kako bi omogućio naše najnaprednije iskustvo pametnog telefona, rekao je na samom početku TM Roh, predsjednik Uprave i v.d. voditelja Mobile eXperience odjela tvrtke Samsung Electronics. Ovo novo poglavlje preklopnih telefona objedinjuje dizajn i inženjering, s umjetnom inteligencijom izrađenom specifično za preklopni format. Daje korisnicima ultra iskustvo koje žele, snažno, uranjajuće, inteligentno ali i prijenosno, sve u jednom.

Ono što odmah upada u oči kad je Galaxy Z Fold7 u pitanju, njegova je debljina. Radi se o najtanjem preklopnom Samsungovom telefonu do sad - preklopljen mjeri tek 8,9 milimetara, a rasklopljen tek 4,2 milimetra. Sve to teži tek 215 grama.

Za njegovu debljinu odgovorna je nova Armor FlexHinge šarka, s novim višestrukim "šinama" koje smanjuju vidljiv pregib i pojačavaju izdržljivost.

Kada je rasklopljen, Galaxy Z Fold7 ima 8-inčni dinamički AMOLED 2x zaslon (6,5 inča vanjski), koji je širi i ima novi 21:9 omjer stranica. Glavni zaslon 11 je posto veći u odnosu na prethodnika i nudi još više prostora za uređivanje sadržaja ili istovremeni rad s više aplikacija. Opremljen je Vision Booster tehnologijom i vršnom svjetlinom do 2600 nita za jasnu sliku i na jakom suncu. Vanjski je zaslon napravljen od Corning Gorilla Glass Ceramic 2, nove staklokeramike koja ima kristalnu strukturu „utkanu“ u staklenu mrežu, a aluminijski okvir podiže izdržljivost i tvrdoću materijala za 10 posto.

Najsnažniji procesor, posebno napravljen za Galaxy

Galaxy Z Fold7 pokreće procesor osmišljen specifično za Galaxy uređaje (Snapdragon 8 Elite for Galaxy), koji je jedinstven za ovu seriju uređaja i omogućava brzu obradu zadataka umjetne inteligencije na samom uređaju. Kako ističu u Samsungu, donosi poboljšanje performansi od 41 % za jedinice za neuronsku obradu, 38 % za središnji procesor, odnosno 26 % za grafički procesor u usporedbi s prethodnom generacijom.

Fold7 dobio je prvu 200-megapikselnu širokokutnu kameru u Z seriji, koja može zabilježiti fotografije visoke razlučivosti, a fotografske mogućnosti upotpunjuje umjetna inteligencija koja će automatski podesiti osvjetljenje, detalje i realističnost, tako da fotografije i videozapisi ostaju oštri i živi, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja kao što su večernja slavlja ili kasni posjeti omiljenom kafiću.

Tu je još i širokokutna kamera razlučivosti 10 megapiksela s kutom snimanja od 100 stupnjeva, smještenom na glavnom zaslonu, koja snima širi „okvir“ i omogućava jednostavno snimanje grupnih selfija kada je glavni zaslon rastvoren. Za obradu fotografija zadužen je ProVisual Engine.

Kako je istaknuto prilikom predstavljanja, prilikom osmišljavanja Galaxy Z Fold7 vodilo se računa i o mogućnostima obrade fotografija i videa direktno na uređaju. Tako kroisnici mogu jednostavno ukloniti neželjene predmete, osobe ili zvukove, na razini profesionalnog studija i bez potrebe za dodatnim alatima. Photo Assist pomiče, briše ili povećava objekte te podešava kutove i ispunjava pozadine s preciznošću pokretanom umjetnom inteligencijom, dok Suggest Erases inteligentno savjetuje što obrisati.

Side-by-Side Editing i Show Original omogućavaju usporedbu originalnih slika i uređenih verzija u stvarnom vremenu na velikom zaslonu, što olakšava odlučivanje što izmijeniti, a što zadržati.

Galaxy AI na velikom zaslonu

Galaxy Z Fold7 dolazi sa Androidom 16 i One UI 8 korisničkim sučeljem koje besprijekorno objedinjuje multitasking na velikom zaslonu s inteligentnim alatima, ali i sa Samsung AI platformom. Nadopunjuje ju Gemini Live, Circle to Search, AI Results View te brojni asistenti koji pomažu u svakodnevnim zadacima.

Posebna je pozornost posvećena sigurnosti. S One UI 8, Samsung unapređuje Knox Matrix kako bi pružio proaktivniju i jednostavniju zaštitu u cijelom Galaxy ekosustavu. One UI 8 također donosi privatnost potaknutu umjetnom inteligencijom, poboljšanu novom Knox poboljšanom šifriranom zaštitom (KEEP) , koja je najnovija inovacija u mobilnoj sigurnosti. KEEP nudi novu arhitekturu dizajniranu za zaštitu sljedeće generacije personaliziranih značajki pokretanih umjetnom inteligencijom. KEEP stvara šifrirana, aplikacijama specifična okruženja za pohranu unutar sigurnog memorijskog područja uređaja, osiguravajući da svaka aplikacija može pristupiti samo vlastitim osjetljivim informacijama i ničemu više. Uz One UI 8, Samsung unaprjeđuje Knox Matrix kako bi pružio proaktivniju i korisnicima pristupačniju zaštitu u cijelom Galaxy ekosustavu. Dodatno, u sklopu omogućavanja sigurnosti na kvantnoj razini, Samsung je integrirao i post-kvantnu kriptografiju u Siguran Wi-Fi. To poboljšanje osigurava ključne procese razmjene podataka u srži kriptiranih veza, i osigurava robusnu privatnost čak i na otvorenim ili javnim mrežama.

Kompaktne veličine, velikih mogućnosti – Galaxy Z Flip7

Osim Folda, svoju je premijeru doživio i njegov "manji brat", Galaxy Z Flip7 koji je također nešto tanji od prethodnika s vanjskim ekranom koji je najveći do sad.

Galaxy Z Flip7 dokaz je da velika inteligencija može doći u malom, džepnom formatu, rekao je TM Roh, predsjednik i v.d. voditelja Mobile eXperience Business odjela tvrtke Samsung Electronics. Donošenjem moćnih multimodalnih mogućnosti umjetne inteligencije i besprijekorne funkcionalnosti FlexWindow zaslona, stvorili smo uređaj koji se prilagođava, predviđa i osnažuje, otključavajući pametniji i intuitivniji način interakcije sa svijetom.

Glavna je promjena u dizajnu, u odnosu na prethodnika, 4,1-inčni Super AMOLED FlexWindow vanjski zaslon sa stopom osvježavanja od 120 Hz i 2600 nita vršne svjetline. Osim toga, FlexWindow dobiva Vision Booster nadogradnju, poboljšavajući vidljivost na otvorenom. S druge strane nalazi se glavni zaslon je 6,9-inčni Dynamic AMOLED 2X , stvoren za ultra glatka, impresivna vizualna iskustva.

Iako je Galaxy Z Flip7 u potpunosti smanjen i unaprijeđen, dolazi s većom baterijom (4300 mAh) i 3nm Exynos2500 procesorom prilagođenim za Galaxy.

Zanimljivo je da Flip7 po prvi put dolazi sa Samsung DeX sustavom koji omogućuje iskustvo osobnog računala, čim se telefon spoji na vanjski zaslon.

Pokretan s predinstaliranim One UI 8 sučeljem i Android operativnim sustavom, FlexWindow omogućuje glasovno pretraživanje, dobivanje odgovora te poduzimanje radnji izravno putem FlexWindow zaslona, bez otvaranja telefona. Osim toga, moguće ga je u potpunosti prilagoditi potrebama svakog korisnika.

Tako je moguće pokrenuti Gemini Live direktno na FlexWindow zaslonu, pa je lako koristiti glasovno pretraživanje za dobivanje informacija ili obavljanje raznih zadataka – bez upotrebe ruku. Za pripremu na putovanje u inozemstvo, jednostavno je reći Geminiju što korisniku treba – bilo da se radi o podacima o letu iz Samsung Walleta, o podsjetniku kada trebaju krenuti prema zračnoj luci ili čak o pronalaženju najbolje ocijenjenih restorana na odredištu – uz spremanje tih informacija u Samsung notes za lakši pristup kasnije, a osobni AI asistent će sve pripremiti, izravno na vanjskom zaslonu.



Now Bar, predstavljen u Samsung Galaxy S25 seriji, prikazuje aktivnost aplikacija u stvarnom vremenu, napredak podcasta koji korisnici slušaju i obavijesti na vanjskom zaslonu, a sada je integriran s još više aplikacija trećih strana. Brzim pogledom na FlexWindow lako je provjeriti kada stiže prijevoz, koja pjesma svira, najnovije rezultate nogometne utakmice i još mnogo toga. Now Brief donosi personalizirane dnevne obavijesti, uključujući informacije o prometu, podsjetnike, događaje iz kalendara i sažetke aktivnosti. Daje i preporuke za glazbu i videozapise temeljene na pretplatama i interesima, kao i jednostavan pristup podacima o zdravlju i dobrobiti iz Samsung Health aplikacije ili Galaxy Watch uređaja. Novi FlexWindow sat se sada u stvarnom vremenu prilagođava pozadini FlexWindow zaslona, savijajući se oko lica ili predmeta na slici, kako prikaz vremena nikad be bi bio nametljiv. Bilo da je na zaključanom zaslonu selfie ili panoramski prikaz, Stretch Clock osigurava da slika ostane jasno vidljiva.

Džepni foto studio

Galaxy Z Flip7 ima glavni sustav s dvije kamere - 50 MP širokokutna i 12 MP ultraširokokutna, uz Enhanced Nightography za snimanje u uvjetima slabog osvjetljenja. Značajka Real-Time Filters omogućuje trenutačni pregled i dotjerivanje FlexCam snimke. Uz novi Zoom Slider, korisnici mogu lako zumirati ili odzumirati jednim potezom, što je savršeno za snimanje cijele odjevne kombinacije ili grupnih selfija bez da itko ostane izvan kadra. Uz Dual Preview, i fotograf i osoba koju se fotografira mogu u stvarnom vremenu vidjeti kadar na FlexWindow zaslonu, što pomaže da savršena fotografija uspije već iz prvog pokušaja.

Novost o kojoj se dugo šuškalo - Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung je najavio i Galaxy Z Flip7 FE, jeftiniju verziju Flip7 koja je namijenjena većem broju korisnika. Galaxy Z Flip7 FE ima 6,7-inčni glavni zaslon koji pruža impresivan doživljaj gledanja te 50 MP FlexCam kameru. Now Brief prikazuje korisne informacije poput vremenske prognoze, dnevnog rasporeda i upozorenja o prometu, sada u sučelju optimiziranom za kompaktni oblik Galaxy Z Flip7 FE modela.

Dostupnost

Galaxy Z Fold7 i Flp7 dostupni su za prednarudžbu od 9. srpnja 2025., a u slobodnoj prodaji naći će se od 25. srpnja 2025.