Je li Trump upravo spasio Intel? Stručnjaci su poprilično brutalni: "Nije me briga..."

U iznenađujućem preokretu za Silicijsku dolinu, vlada SAD-a osigurala je 10% udjela u Intelu, posrnuloj kompaniji koja se dugo smatrala temeljem američkog računalstva. Taj potez dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je američki predsjednik Donald Trump kritizirao vodstvo Intela, ističući napetosti između državnog nadzora i privatnog sektora.

Sjedinjene Američke Države sada u potpunosti posjeduju i kontroliraju 10% INTELA, Velike američke kompanije koja ima još nevjerojatniju budućnost, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama u petak.

Akvizicija je provedena konverzijom 10,1 milijarde eura prethodno izdanim sredstvima i obećanjima, što donosi 433,3 milijuna dionica bez prava glasa po cijeni od 18,61 eura po dionici, niže od petkom zatvorene cijene od 22,55 eura. Na papiru, američka vlada već bilježi dobit od 1,7 milijardi eura. Time SAD postaje jedan od najvećih dioničara Intela u trenutku kada kompanija smanjuje broj zaposlenih za više od 20.000 radnika, pokušavajući prevladati višegodišnje strateške pogreške.

Još jedan Trumpov flip-flop

Direktor Intela, Lip-Bu Tan, na čelu tek nešto više od pet mjeseci, u početku je bio pod lupom zbog prijašnjih ulaganja u kineske tvrtke. Trump je 7. kolovoza javno zatražio njegovu ostavku. Tan je potom javno izrazio odanost SAD-u i sastao se s Trumpom u Bijeloj kući, što je dovelo do trenutnog dogovora. Trump ga je tada pohvalio kao vrlo cijenjenog direktora.

Zahvalni smo na povjerenju koje su Predsjednik i Administracija ukazali Intelu i radujemo se suradnji na unapređenju američkog tehnološkog i proizvodnog vodstva, izjavio je Tan, a prenosi agencija AP.

Cijena dionica Intela trenutno je blizu razine iz ožujka, odnosno više od 60% ispod 25-godišnjeg vrhunca od oko 68 eura, a tržišna vrijednost iznosi približno 98 milijardi eura, znatno manje od vodećeg proizvođača čipova Nvidije, čija je vrijednost 3,9 bilijuna eura. Udio se prvenstveno ostvaruje kroz državne potpore prema CHIPS and Science Act, inicijativi započetoj pod bivšim američkim predsjednikom Joeom Bidenom, te dodatnih 2,9 milijardi eura iz programa “Secure Enclave”.

Nemilosrdne kritike

Kritičari upozoravaju na moguće sukobe interesa. Sve u svemu, to je užasan potez koji će imati stvarne štete za američke kompanije, američko tehnološko vodstvo i američko gospodarstvo u cjelini, rekao je za AP Scott Lincicome iz Cato instituta.

Ne vidim korist za američkog poreznog obveznika, niti nužno korist za industriju čipova. Nije me briga koliko ste dobar poslovni čovjek, prepustite to privatnom sektoru i neka ljudi poput mene budu kritičari, a vlada se posveti poslovima vlade, oštro je pak komentirala Nancy Tengler, izvršna direktorica tvrtke Laffer Tengler Investments.

Ovo rijetko državno vlasništvo podsjeća na spašavanje General Motorsa 2008. godine, iako je strateški cilj Intela usklađen s Trumpovim nastojanjima za domaćom proizvodnjom čipova i konkurentnošću u umjetnoj inteligenciji, uključujući i zahtjeve za licenciranje izvoza Nvidije i AMD-a u Kini.