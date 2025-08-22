Samsung priprema nešto posebno: Svi kojima je privatnost na prvom mjestu bit će oduševljeni

Neko vrijeme pametni telefoni nisu donosili veće novitete. Njihov je hardver bio brži i jači, kamere bolje, dok je veličina ekrana, čini se, dosegla svoj plafon, ako ne računamo modele s preklopnim ekranima, godinama su telefoni bili manje-više slični. Ipak, s pojavom generativne umjetne inteligencije, mobilni uređaji su počeli dobivati različite nove opcije bazirane na toj tehnologiji, iako se neke kompanije, poput Applea, nisu dovoljno brzo snašle i prilagodile tržištu.

Kakve novitete i prednosti može donijeti umjetna inteligencija na mobilnom tržištu možemo vidjeti i na primjeru tehnologije koju priprema Samsung. Službeno iz ove kompanije nema informacija, no mrežom su se proširile glasine o opciji koju bi mnogi rado vidjeli i koristili na svojim telefonima.

Riječ je o tehnologiji za privatnost ekrana s kojom se zatamnjuje ekran telefona ako ga se gleda sa strane. Dakle, ako gledate osjetljive informacije poput bankovnog računa, fotografije koje nisu za svačije oči i slično, netko tko se nalazi pored vas neće moći vidjeti što gledate na ekranu.

Flex Magic Pixel

Ova tehnologija koristi umjetnu inteligenciju za kontrolu individualnih OLED panela i pri tome prilagođava kut gledanja ekrana tako da bi sadržaj mogle vidjeti samo osobe koje drže telefon u ruci, a ne i znatiželjnici sa strane. Ono što se izdvaja kao najveća kvaliteta ove tehnologije u odnosu na neka druga rješenja jest da se s ovom tehnologijom neće žrtvovati kvaliteta i svjetlina ekrana koja će i dalje biti maksimalna za osobu koja direktno gleda u ekran.

Samsung je još ranije predstavio ovu opciju nazvanu Flex Magic Pixel, a sada je navodno namjerava implementirati u svoje telefone najviše kategorije. Prema Phone Areni, prvi telefon na kojem možemo očekivati tu tehnologiju jest Galaxy S26 Ultra, sljedeća generacija Samsungova najjačeg pametnog telefona koju očekujemo početkom sljedeće godine. Nakon ovog uređaja, Samsung bi istu tehnologiju mogao ugraditi i u sljedeću generaciju svojih uređaja s fleksibilnim ekranima koje očekujemo sredinom 2026. godine.

Top model za 2026.

Osim glasina o opciji Flex Magic Pixel, mrežom u posljednje vrijeme kruže i glasine o promjenama koje Samsung priprema za svoju najpopularniju Galaxy S seriju, čiji su telefoni redovito najveća konkurencija Appleovim uređajima.

Prema tim informacijama početni model Galaxy S26 trebao bi se prodavati kao mode Galaxy S26 Pro, model Plus navodno će zamijeniti tanki model S26 Edge, dok će najjači uređaj u ponudi biti, dakle, Galaxy S26 Ultra koji bi, pored brojnih vrhunskih opcija i naprednog hardvera, trebao imati i dodatnu opciju za zaštitu ekrana.

