Samsung uvodi značajku koja će revolucionirati zaštitu vašeg digitalnog života

Proizvođači pametnih telefona koji koriste Android operativni sustav redovito nadograđuju tu osnovi vlastitim korisničkim sučeljem i dodacima koji su karakteristični za njihov brand. U većini slučajeva to su dodatne teme i prilagodbe koje korisnici mogu odabrati, eventualno neke dodatne aplikacije koje uključuju pametni telefon u njihov ekosustav i slično.

No, nova verzija korisničkog sučelja za Samsung, One UI 8 donosi nešto što mnogi opisuju kao "najbolju stvar za vašu privatnost do sad".

Naime, poznato je da Samsung posljednjih godina sa svojim Samsung Knoxom ulaže puno u zaštitu privatnosti podataka svojih korisnika, ali značajka koju planiraju uvesti sa novom verzijom korisničkog sučelja donosi potpuno novu verziju privatnosti.

Značajku je primijetio Android Police, a radi se o "Hide Secure Folder" gumbu koji sve ikone i aplikacije u toj mapi jednostavno čini - nevidljivima.

Gledajte na to kao na "glavnu sklopku" vašeg privatnog digitalnog života. Kad su "skrivene" aplikacije i podaci koje pohranite u tu mapu postaju enkriptirani. Sve aplikacije u mapi će prestati raditi i nećete dobivati nikakve obavijesti sve dok ne "otkrijete i dekriptirate" mapu, pišu iz Android Policea.

Uz to što će podaci zaista biti zaštićeni u toj mapi, dodatan je sloj sigurnosti u biometrijskoj identifikaciji korisnika. Čak i ako ne koristite biometrijsku zaštitu za otključavanje telefona (otisak prsta ili skeniranje lica), možete postaviti takav način zaključavanja za samu mapu.

Uključivanje "skrivanja" ove mape je jednostavno i bit će dovoljno kliknuti na gumb u padajućem izborniku kako bi u sekundi sakrili ono što ne želite da radoznale oči vide.

Korisnici bi ovu opciju i novi One UI 8, prema nekim informacijama, mogli vidjeti na svojim telefonima već u srpnju, kad bi trebao stići i Android 16. Prvenstveno na Galaxy S seriji 23, 24 i 25, Galaxy Z seriji 4, 5, 6 i 7 (koja bi se trebala pojaviti ovog ljeta) te Galaxy Tab serijama od S8 do S10.