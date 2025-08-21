Tehnologija

FOTO Pojavila se nova fotografija tajanstvenog i vrlo velikog kineskog "nevidljivog" drona

Nakon satelitske fotografije iz svibnja na internetu se sad pojavila i fotografija tajanstvenog kineskog "nevidljivog" drona s velikim rasponom krila u letu.

Branimir Vorša | 21.08.2025. / 11:00 komentari
Tajansktveni kineski dron WZ-X
Tajansktveni kineski dron WZ-X (Foto: Platforma X)

Na internetu se pojavila upečatljiva nova fotografija koja prikazuje vrlo veliki, teško uočljiv kineski vojni zrakoplov u obliku letećeg krila u letu. Slika, na kojoj se vidi letjelica s izvučenim stajnim trapom i razdvojenim kormilima nalik na ona s B-2, ponovno je potaknula raspravu o tajanstvenom kineskom dronu koji je prvi put otkriven na satelitskim snimkama ranije ove godine.

tri vijesti o kojima se priča Xiaomi YU7 Na struju Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu Inbox, ilustracija Već vrebaju Više od 2 milijarde korisnika Gmaila na udaru hakera, evo što trebate učiniti odmah MMS poruke, ilustracija Još jedan sigurnosni propust Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje

U svibnju 2025. Planet Labs snimio je satelitsku fotografiju ogromnog drona s oblikom letećeg krila parkiranog u zračnoj bazi za testiranja Malan, u kineskoj pokrajini Xinjiang. Portal The War Zone (TWZ) izvijestio je da letjelica ima raspon krila od približno 52 metra, usporedivo s američkim B-2 Spiritom, čiji je raspon krila 52,4 metra. Od tog otkrića promatrači su je neslužbeno prozvali "WZ-X".

Nova fotografija u letu snažno podsjeća na to ranije opažanje. Dizajn kineskog zrakoplova uključuje širok, spljošten središnji dio i ono što se čini kao mlaznice dvaju motora, iako rezolucija sprječava potpunu sigurnost u identificiranju tog detalja. Pilotska kabina nije vidljiva, što ostavlja otvorenim pitanje je li letjelica uopće namijenjena letu s posadom.

Nejasni konstrukcijski detalji

Dva moguća obilježja uočena na slici iz Malana nisu prisutna na novoj fotografiji. Prvo je kupolasti dio na vrhu trupa. Drugo je nekoliko malih zakošenih vertikalnih repova, iako TWZ piše da su sjene ili izobličenja na satelitskoj snimci možda stvorila takav dojam.

Analitičari naglašavaju da se WZ-X razlikuje od kineskog manjeg stealth drona CH-7, koji ima dublji zakrivljeni trup. I letjelica iz Malana i ona s nedavne fotografije također podsjećaju na zrakoplov s oblikom letećeg krila opažen iznad Filipina 2021. godine. TWZ isto tako piše da barem usporedba veličine stajnog trapa i ostatka letjelice sugerira vrlo veliki zrakoplov.

Strateška važnost

Dimenzije letjelice i duga tanka krila upućuju na to da bi mogla biti riječ o stealth dronu za velike visine i dugotrajan let. Njegove najvjerojatnije misije mogle bi uključivati izvidničku djelatnost s komunikacijama na širokom području, a ne udarne operacije.

Također je značajno vrijeme pojavljivanja fotografije. Ona dolazi usred vala snimki koje su procurile uoči kineske vojne parade, koja će biti održana 3. rujna i kojom će se obilježiti 80. obljetnica pobjede nad Japanom. Hoće li se WZ-X ondje pojaviti, ostaje neizvjesno, no njegova pojava naglašava ubrzano kinesko približavanje sljedećoj generaciji radarski nevidljivih zrakoplovstva.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Google ne prodaje Chrome, ali zainteresiranih ima na sve strane: Njemačka tražilica dala neobičnu ponudu
Kako će to na kraju izgledati?
Google ne prodaje Chrome, ali zainteresiranih ima na sve strane: Njemačka tražilica dala neobičnu ponudu
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Kineski DeepSeek ipak objavio novu inačicu, i to s posebnom značajkom
Nakon kratke odgode
Kineski DeepSeek ipak objavio novu inačicu, i to s posebnom značajkom
Ovaj oblik vježbanja pokazao je najbolje rezultate u poticanju zdravijeg sna
prakticirate li ga i vi?
Ovaj oblik vježbanja pokazao je najbolje rezultate u poticanju zdravijeg sna
HAK predstavio program edukacije o sigurnoj vožnji električnih romobila: To nije igračka nego vozilo koje traži odgovornost
Za mlade i djecu
HAK predstavio program edukacije o sigurnoj vožnji električnih romobila: To nije igračka nego vozilo koje traži odgovornost
Umjetna inteligencija sada može predvidjeti solarne baklje i do dan unaprijed
Put prema ranom sustavu upozorenja
Umjetna inteligencija sada može predvidjeti solarne baklje i do dan unaprijed
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Više od 2 milijarde korisnika Gmaila na udaru hakera, evo što trebate učiniti odmah
Već vrebaju
Više od 2 milijarde korisnika Gmaila na udaru hakera, evo što trebate učiniti odmah
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
VIDEO Pogledajte trenutak kad se noćno nebo iznad Japana iznenada na trenutak pretvorilo u "dan"
Veliki bljesak
VIDEO Pogledajte trenutak kad se noćno nebo iznad Japana iznenada pretvorilo u "dan"
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Nova opcija
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Revolucionarno istraživanje: Britanski znanstvenici uspjeli kreirati najumjetniji oblik života dosad
Ostvaren novi rekord
Revolucionarno istraživanje: Britanski znanstvenici uspjeli kreirati najumjetniji oblik života dosad

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Užas na sjeveru zemlje: Majka pokušala sjekirom ubiti sina u snu
Teške ozljede
Slomila mu vrat: Majka sjekirom izudarala sina dok je spavao!
Pronađen Sven Poljak, Hrvat koji je nestao u Njemačkoj
Kraj potrage
Svenov otac zabrinut nakon pronalaska sina: "Sve mi je to malo sumnjivo"
Nevjerojatno otkriće: Liječnici izvukli nož iz tijela muškarca nakon osam godina
Nevjerojatno otkriće
Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
show
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Stjepan Vukadin čestitao rođendan sinu Gabrijelu
''za poludit!''
Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!
Enis Bešlagić pohvalio se velikim uspjehom
''s ponosom najavljujem...''
Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''
zdravlje
"To nije samo rak debelog crijeva!" – stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući trend među mlađima od 50
Stižu šokantni podaci
"To nije samo rak debelog crijeva!" – stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući trend među mlađima od 50
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Prehrana za osteopeniju: Što jesti za jače kosti?
Piše nutricionistica
Prehrana za osteopeniju: Što jesti za jače kosti?
zabava
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
Hmm…
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
Urnebesna pogreška na suveniru iz Hrvatske nasmijala turiste, a i domaće
Nisu pazili
Urnebesna pogreška na suveniru iz Hrvatske nasmijala turiste, a i domaće
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Više od 2 milijarde korisnika Gmaila na udaru hakera, evo što trebate učiniti odmah
Već vrebaju
Više od 2 milijarde korisnika Gmaila na udaru hakera, evo što trebate učiniti odmah
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
sport
VIDEO Pogledajte što je Oršić napravio poslije ulaska na travnjak
silno motiviran
VIDEO Pogledajte što je Oršić napravio poslije ulaska na travnjak
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
podiglo buru
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
Luda utakmica na Poljudu: Hajduk zabio pet komada, promašena tri penala
RIJETKO VIĐENO
Luda utakmica na Poljudu: Hajduk zabio pet komada, promašena tri penala
tv
Daleki grad: Pobudila je interes kod nje - što joj je rekla?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Pobudila je interes kod nje - što joj je rekla?
Daleki grad: Ostvarilo se ono čega se najviše bojala - tekoće za nju tek počinju
DALEKI GRAD
Ostvarilo se ono čega se najviše bojala - tekoće za nju tek počinju
Zlatni kavez: Hoće li je moći tako lako uvjeriti?
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Hoće li je moći tako lako uvjeriti?
putovanja
Pašta fažol: Recept za legendarno talijansko jelo koje se radi "ni od čega"
Sa sastojcima iz špajze
Pašta fažol: Recept za legendarno talijansko jelo koje se radi "ni od čega"
Kućica za odmor Poljice Krk Airbnb
Usred šume
15 minuta hoda do prve plaže: Ova kućica na Krku prava je oaza mira
Hrvatska Mala Venecija gdje je?
Podijelilo mišljenja
Znate li gdje se nalazi hrvatska "Mala Venecija"? Pitanje koje je izazvalo pobunu u komentarima na našem portalu
novac
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Stoljetna tradicija
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Soho House kupljen za 2,7 milijardi dolara, slavni glumac ulazi u upravni odbor
Celebrity manager
Soho House kupljen za 2,7 milijardi dolara, slavni glumac ulazi u upravni odbor
lifestyle
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Clara Pacini na SFF-u u ležernom izdanju
IZGLEDA KUL, ALI...
Je li izdanje francuske glumice u Sarajevu preležerno za crveni tepih?
Značenje imena koje je svojoj kćeri dao pjevač Petar Dragojević
DIVNO JE
Šesto dijete: Značenje imena koje je svojoj kćerkici dao pjevač Petar Dragojević
sve
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Stjepan Vukadin čestitao rođendan sinu Gabrijelu
''za poludit!''
Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!
 

Nastavi čitati