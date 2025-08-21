FOTO Pojavila se nova fotografija tajanstvenog i vrlo velikog kineskog "nevidljivog" drona

Na internetu se pojavila upečatljiva nova fotografija koja prikazuje vrlo veliki, teško uočljiv kineski vojni zrakoplov u obliku letećeg krila u letu. Slika, na kojoj se vidi letjelica s izvučenim stajnim trapom i razdvojenim kormilima nalik na ona s B-2, ponovno je potaknula raspravu o tajanstvenom kineskom dronu koji je prvi put otkriven na satelitskim snimkama ranije ove godine.

U svibnju 2025. Planet Labs snimio je satelitsku fotografiju ogromnog drona s oblikom letećeg krila parkiranog u zračnoj bazi za testiranja Malan, u kineskoj pokrajini Xinjiang. Portal The War Zone (TWZ) izvijestio je da letjelica ima raspon krila od približno 52 metra, usporedivo s američkim B-2 Spiritom, čiji je raspon krila 52,4 metra. Od tog otkrića promatrači su je neslužbeno prozvali "WZ-X".

Nova fotografija u letu snažno podsjeća na to ranije opažanje. Dizajn kineskog zrakoplova uključuje širok, spljošten središnji dio i ono što se čini kao mlaznice dvaju motora, iako rezolucija sprječava potpunu sigurnost u identificiranju tog detalja. Pilotska kabina nije vidljiva, što ostavlja otvorenim pitanje je li letjelica uopće namijenjena letu s posadom.

Nejasni konstrukcijski detalji

Dva moguća obilježja uočena na slici iz Malana nisu prisutna na novoj fotografiji. Prvo je kupolasti dio na vrhu trupa. Drugo je nekoliko malih zakošenih vertikalnih repova, iako TWZ piše da su sjene ili izobličenja na satelitskoj snimci možda stvorila takav dojam.

Analitičari naglašavaju da se WZ-X razlikuje od kineskog manjeg stealth drona CH-7, koji ima dublji zakrivljeni trup. I letjelica iz Malana i ona s nedavne fotografije također podsjećaju na zrakoplov s oblikom letećeg krila opažen iznad Filipina 2021. godine. TWZ isto tako piše da barem usporedba veličine stajnog trapa i ostatka letjelice sugerira vrlo veliki zrakoplov.

Strateška važnost

Dimenzije letjelice i duga tanka krila upućuju na to da bi mogla biti riječ o stealth dronu za velike visine i dugotrajan let. Njegove najvjerojatnije misije mogle bi uključivati izvidničku djelatnost s komunikacijama na širokom području, a ne udarne operacije.

Također je značajno vrijeme pojavljivanja fotografije. Ona dolazi usred vala snimki koje su procurile uoči kineske vojne parade, koja će biti održana 3. rujna i kojom će se obilježiti 80. obljetnica pobjede nad Japanom. Hoće li se WZ-X ondje pojaviti, ostaje neizvjesno, no njegova pojava naglašava ubrzano kinesko približavanje sljedećoj generaciji radarski nevidljivih zrakoplovstva.