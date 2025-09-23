Krajem prošlog tjedna u prodaji se pojavila nova generacija Appleovih telefona, a prve recenzije su većinom pozitivne. To se pogotovo odnosi na model Air koji je tanak samo 5,6 mm, a usprkos tome, riječ je o iznimno izdržljivom uređaju vrhunskih performansi. Prije predstavljanja kao najveći potencijalni problem spominjala se baterija i tek će vrijeme pokazati može li zadovoljiti potrebe prosječnih korisnika.

No dok za bateriju još nismo sigurni, čini se kako novi modeli Appleovih telefona imaju jedan drugi i to prilično veliki problem. Naime, pokazalo se kako su kućišta ovih telefona magneti za ogrebotine. Već isti dan nakon što je počela prodaja nove generacije iPhonea, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i videozapisi telefona s vidljivim ogrebotinama. Prema informacijama koje možemo pročitati na internetu, ovih problema nema običan (i najjeftiniji) model iPhonea, no modeli Air i Pro, tj. Pro Max čije su cijene veće od tisuću dolara prilično se lako mogu ogrebati.

Keramička zaštita?

Posebno se spominje crni iPhone Air te plavi modeli iPhonea Pro i Pro Max koji, umjesto titanija koji je korišten u prošlogodišnjim modelima, koriste obojeni sloj aluminijeva oksida. Ono što je posebno zanimljivo je što je, kada je Apple predstavio Pro verzije svojih telefona na konferenciji 9. rujna, posebno su naglasili keramičku zaštitu koja bi trebala omogućiti trostruku bolju zaštitu od ogrebotina.

@Apple sorry but #Scratchgate is real and very disappointing - a case will help but i reckon even a few minutes without a case in the pocket with keys and the phone is damaged - truly shame on you!



My iPhone 13 Pro Max has been without a case and there are NO scratches at all… pic.twitter.com/toWqY2Osv2 — Amar Singh🔹 (@amisecured) September 19, 2025

Žao mi je Apple, ali #scratchgate je stvaran i iznimno razočaravajući, napisao je na platformi X jedan korisnik koji je ogrebotine nazvao šokantnima. Naglasio je kako zaštitna maska pomaže, no prema ovom primjeru, čini se kako bi je dovoljno samo par minuta s ključevima u džepu da nastanu ogrebotine.

Da neki modeli novih iPhonea imaju problema s ogrebotinama, odnosno da se lako mogu oštetiti pokazao je i video poznatog Youtubera JerryRigEverything. Iako su telefoni prilično izdržljivi, njihova su kućišta osjetljiva i prilično se lako mogu oštetiti pa ovaj Youtuber preporučuje korištenje zaštitnih maskica te zaštite za ekran.

Apple je i u prošlosti imao problema s novim generacijama telefona pa se tako iPhone 4 našao pod velikim kritikama zbog smještaja antene zbog kojih je, kada se telefon držao na određeni način, signal bio slab, dok se iPhone 6 savijao pod laganim pritiskom.

Izvor: The Independent