Od ovog tjedna korisnicima iPhonea napokon je dostupna nova verzija operativnog sustava te su mnogi odmah prvog dana nadogradili softver svog telefona. No neki su se brzo i - razočarali. Naime, dio korisnika koji je instalirao iOS 26 na svoje telefone na internetu je kritizirao nadogradnju, nakon koje im se baterija troši velikom brzinom.

Iako sam potpuno napunio svoj telefon prije 58 minuta, baterija je već na 79 posto, iOS 26 je pretvorio moj telefon u ciglu, iOS 26 definitivno ima problema s baterijom. Manje sam koristio telefon nego uobičajeno tijekom jutra i baterija je već pala na 50 posto, samo su neki od komentara razočaranih i ljutih korisnika Appleovih telefona.

Svake godine ista priča

Ako vam se čini kako ste slične pritužbe već čuli, u pravu ste. Naime, svake godine u ovo vrijeme slušamo istu priču te se nakon svake nadogradnje operativnog sustava Appleovih telefona korisnici žale na promjene u radu baterije, odnosno njezino kraće trajanje.

Iz Applea kažu kako razloga za brigu nema jer su takve stvari uobičajene. Naglašavaju kako nakon svake nadogradnje, a pogotovo nakon velikih ažuriranja, korisnici mogu primijeniti privremeni utjecaj na trajanje baterije i termalne performanse. No to je, dakle, normalno te je potrebno vrijeme da se dovrši proces postavljanja telefona u pozadini, uključujući indeksiranje podataka i datoteka za pretraživanje, kao i preuzimanje i nadogradnja aplikacija. Također, kako novi iOS donosi neke nove značajke koje mogu zahtijevati dodatne resurse pa, ovisno o individualnom načinu korištenja, neki korisnici mogu primijetiti utjecaj na performanse i/ili trajanje baterije.

Liquid Glass

Osim baterijom, na NY Postu kažu kako dio korisnika iPhonea nije zadovoljan niti novim dizajnom koji je donio iOS 26. Riječ je o tzv. Liquid Glass dizajnu - ikone aplikacije i izbornici sada izgledaju prozirnima poput matiranog stakla, pa boje pozadine izgledaju mutno. Za neke je to najružnija stvar koju je Apple napravio do sada, dok neki smatraju da Steve Jobs nikada ne bi odobrio takvo nešto.

No kako to obično biva, većina korisnika nakon početnog nezadovoljstva na kraju se navikne na promjene te nastavi koristiti telefon kao i ranije, a što je najvažnije, kada se telefon navikne na novi iOS, i trajanje baterije trebalo bi se vratiti na staro.