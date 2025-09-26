Dvoje građana oštećeno je računalnim prijevarama povezanima s ulaganjima u kriptovalute za više 700 tisuća eura, izvijestila je bjelovarsko-bilogorska policija, pozivajući građane na oprez jet su prevaranti uvjerljivi i ciljaju žrtve svih dobi.

Policija je apelirala je na građane da ne nasjedaju na priče o brzoj zaradi te da joj se, ako su sumnjičavi ili posumnjaju da su prevareni, odmah jave. Kriminalističko istraživanje provela je kriminalistička policija Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

U prvom je slučaju 67-godišnja žena s daruvarskog područja 2021. godine naišla je na lažni internetski oglas o ulaganju u kriptovalute. Kontaktirala ju je muška osoba koja se predstavila kao broker te ju je nagovorila na ulaganje od 300 dolara.

Nakon početnog ulaganja ženu je ponovno kontaktirao lažni broker iste tvrtke.

Budući da joj je komunikacija izgledala ozbiljno i profesionalno, a čak su joj prikazivani i lažni izračuni dobiti, žena je bila uvjerena da bi dodatnim uplatama mogla zaraditi još više te je u nekoliko tjedana uplatila još oko 45 tisuća eura, ali je shvatila da je prevarena.

Za više od 670 tisuća eura ostao je 73-godišnjak s riječkog područja kojeg je 2021. telefonski kontaktirao muškarac, predstavljajući se kao broker te ga je uvjerio da može zaraditi ulaganjem u kripto valute.

Nakon početnog uloga od tri tisuće eura, vjerujući da će ostvariti još veću dobit, muškarac je uplatio skoro 200 tisuća eura. Lažni ga je predstavnik zatim uvjerio da je zbog krivih ulaganja račun otišao u minus i da je izgubio sva sredstva.

Nedugo zatim kontaktirala ga je muška osoba koja se predstavlja kao lažni broker tvrtke koja je prethodno kontaktirala i oštećenu iz prvog slučaja te ga uvjerila da će mu kroz ulaganja vratiti dotada izgubljeni novac i ostvariti još veću zaradu.

Od kolovoza do listopada 2021. godine 73-godišnjak je uplatio ukupno više od 470 tisuća eura na inozemni račun.

Dodatno je oštećenik prevarantima preko aplikacije za udaljeni pristup omogućio pristup svom računalu te je izgubio kontrolu nad vlastitim računalom i transakcijama. Prevaranti su tako napravili daljnje isplate i ulaganja te mu sveukupno ukrali više od 670 tisuća eura.

Policija ističe da su tim prijevarama zajedničko to što su prevaranti iznimno uvjerljivi.

Predstavljaju se kao stručnjaci, koriste lažne dokumente i grafikone, govore tečnim jezikom financija i nude stalnu pomoć. Njihova je taktika stvaranje osjećaja povjerenja, obećavanje brze i sigurne zarade, a zatim traženje sve većih uplata.

Policija je građane podsjetila da budu oprezni te da prije ulaganja u kripto valute provjere platformu i tvrtku, odnosno jesu li registrirane za takvu vrstu poslovanja. Naglasili su da nijedna ozbiljna financijska institucija neće tražiti da joj se omogući pristup računalu te da građani nikada nikome ne smiju omogućiti udaljeni pristup svojim uređajima putem aplikacija.

Također su upozorili da građani nikada ne smiju nepoznatim osobama dostavljati fotografiju osobne iskaznice, računa kojima plaćaju režijske troškove ili fotografiju sebe, a nikome ne smiju davati podatke s bankovne kartice, poput serijskog broja, roka valjanosti i CVV-a.