Poželio trgovati kriptovalutama, a da nešto nije u redu shvatio je kad su mu iz banke javili da mu je račun - blokiran

Da nešto nije u redu, shvatio je kad su mu se javili iz banke.

Martina Čizmić | 19.08.2025. / 11:11 komentari
Trgovanje kriptovalutama, ilustracija (Foto: Getty Images)

Trgovanje i ulaganje u kriptovalute može se činiti kao zanimljiv način za zaraditi nešto novca. No, iako postoje legalni načini kako uložiti u kriptovalute, mnogo građana "nasjeda" na ponude prevaranata i ostaju bez svog novca. 

Tako je policijska postaja u Pločama zaprimila prijavu 57-godišnjaka u kojoj navodi kako je od ožujka do srpnja ove godine putem društvenih mreža i aplikacija za komuniciranje stupio u kontakt s više osoba koje su se predstavljale kao trgovci kriptovalutama i osobe koje vraćaju novac prevarenima od strane navedenih.

Prevarantima je omogućio pristup svom mobitelu putem aplikacije koju je, prema njihovim uputama, instalirao na svoj mobitel. Nakon toga dobio je obavijest od svoje banke da mu je tekući račun blokiran zbog više sumnjivih transakcija. 

Kako ističu iz policije, uvidom u račun, utvrđeno je da mu je otuđeno 17.313,00 eura.

Zbog sve većeg broja takvih prijevara, iz policije savjetuju građanima:

- uvijek tražite nepristran financijski savjet prije nego što date novac ili uložite sredstva,

- odbijte nenajavljene telefonske pozive o mogućnostima ulaganja,

- budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurnu investiciju, zajamčene povrate i veliku dobit,

- čuvajte se budućih prijevara - ako ste jednom uložili u prijevaru, prevaranti će vas vjerojatno ponovno ciljati ili prodati vaše podatke drugim prevarantima,

- obratite se policiji ako smatrate da ste oštećeni kaznenim djelom.

