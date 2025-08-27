Policija izvještava o sve više prijava prijevare prilikom ulaganja u kriptovalute. Posljednji u nizu dolazi iz Stona.

Naime, kako javljaju iz policije, 43-godišnjakinja je prijavila kako je u prosincu prošle godine stupila u kontakt s osobom koja je oglasila trgovanje kriptovalutama.

Vjerujući da se radi o legitimnom posredniku za ulaganje, oštećena je započela trgovanje s početnim ulogom od 250 eura, nakon čega je po uputama na svoj mobilni uređaj instalirala aplikaciju preko koje joj se prikazivala lažna dobit što je motiviralo za dodatna ulaganja te je u konačnici u više navrata uplatila ukupni novčani iznos od 70.580 eura.

Kada je poželjela isplatu dobiti, prevaranti su od nje tražili uplate u svrhu provizije i poreza što je i učinila. Budući dobit nakon toga nije dobila, shvatila je da je prevarena i cijeli je slučaj prijavila policiji.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska još jednom upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara.

Osim što je samo ulaganje u kriptovalute rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac, upozoravaju iz policije te dodaju: Isto tako nemojte na svoje mobitele instalirati nepoznate aplikacije, već prije toga provjerite recenzije i informacije dostupne o aplikaciji putem otvorenih izvora.

Kako prepoznati da se radi o prijevari?

Neki od znakova koji ukazuju da biste mogli ostati bez svog novca su kada vas navodi brokeri uvjeravaju da je riječ o sigurnoj i lakoj zaradi te da je u tijeku akcija koju treba odmah iskoristiti.

Uporni su i nagovaraju vas na trgovanje i uvjeravaju vas da je riječ o jednostavnom načinu trgovanja.

Još jedan od znakova da bi se moglo raditi o prijevari je i kada na trgovinskoj platformi nema jasno navedenih kontakata kojima se možete odmah obratiti, a brojevi s kojih vas zovu brokeri nisu iz Hrvatske te ih na njih ne možete povratno kontaktirati.