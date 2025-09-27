Apple je prilično zakasnio s razvojem umjetne inteligencije u odnosu na konkurenciju. Dok su OpenAI, Microsoft, Google, Meta i druge kompanije odavno predstavili svoje chatbotove bazirane na umjetnoj inteligenciji, ne postoji nekakav poseban alat poput Apple AI-a ili slično.

No prema posljednjim medijskim izvještajima, Apple je ipak napravio takvu AI aplikaciju nazvanu Veritas te je ona već dostupna zaposlenicima ove tvrtke. Prema analitičaru Marku Gurmanu riječ je o aplikaciji koja podsjeća na ChatGPT, no postoji jedna velika razlika između Appleova chatbota i AI alata spomenutih tehnoloških kompanija.

Samo za testiranje

Naime, Veritas nije namijenjen tržištu i nije dostupan kao aplikacija za preuzimanje na App Storeu, već je namijenjen isključivo zaposlenicima Applea. Razvijen je, barem za sada, samo s jednom namjenom - internom testiranju glasovne asistentice Siri. Apple tako koristi Veritas za testiranje brojnih značajki - od korištenja AI-a za napredno pretraživanje e-pošte i pjesama pa do uređivanja fotografija.

Appleovi planovi sa Siri, kako je u jednom ranijem intervjuu rekao Craig Federighi, jedan od glavnih direktora ove tvrtke, jest izgraditi iskustvo koje je integrirano u sve što korisnici rade te im nije plan napraviti samo još jedan dodatni chatbot. Siri bi tako, među inim, trebala imati opcije poput pokretanja radnji unutar aplikacija i tzv. osobnog konteksta što znači da bi njihova asistentica npr. mogla ispunjavati različite formulare na internetu upisujući osobne podatke korisnika na temelju fotografije njegove vozačke dozvole čija se fotografija nalazi pohranjena u galeriji slika.

World Knowledge Answers

Pored Siri, Appleovi AI planovi uključuju i razvoj posebnog AI alata za pretraživanje. Prema medijskim izvještajima s početka ovog mjeseca, kompanija pod kodnim imenom World Knowledge Answers razvija pretraživačku AI platformu koju bi jednom mogli integrirati ne samo u Siri, već i u Safari i Spotlight

Ekipa iz Applea još je u lipnju prošle godine najavila velike novitete za Siri, no kako nisu uspjeli ostvariti željeni napredak, te su opcije odgodili za sljedeću godinu.Tim Cook sada je pod velikim pritiskom kako bi do sljedećeg proljeća imali finaliziranu Siri s naprednim AI mogućnostima jer bi još jedna odgoda značila kako ne mogu uhvatiti korak s najvažnijom tehnologijom današnjice.

Osim razvoja vlastite tehnologije, u Appleu nisu odustali od mogućnosti suradnje s drugim kompanijama pa su tako već testirali Googleov AI chatbot Gemini kao osnovu za Siri.

Izvor: Cnet