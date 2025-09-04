Apple je prilično zakasnio s razvojem umjetne inteligencije u odnosu na konkurenciju, a njihov pokušaj integracije ove tehnologije u svoju glasovnu asistenticu Siri pokazao se promašajem. AI Siri odgođena je za sljedeću godinu i bit će zanimljivo vidjeti kada će se pojaviti i kakve će biti njene mogućnosti.

Ovaj tjedan analitičar Mark Gurman objavio je još neke detalje oko Appleovih planove vezanih uz AI, a jedan od tih planova povezan je i s - pretraživanjem. Apple, naime, razvija pretraživačku platformu koju interno nazivaju World Knowledge Answers koju namjeravaju integrirati u Siri (jednom kada nova verzija pogonjena umjetnom inteligencijom bude dostupna) te u Safari pa čak i Spotlight.

Stiže i proljeće 2026.?

Novi bi alat trebao bi postati dostupan sljedećeg proljeća, u isto vrijeme kada Apple predstavi i nadograđenu Siri. Takav je barem plan, no vidjeli smo već kako se takvi planovi i ne moraju ostvariti, odnosno može doći do njihove odgode.

Čini se kako niti u Appleu još nisu sigurni u kojem smjeru krenuti s razvojem i primjenom umjetne inteligencije. Čini se da i dalje razmatraju i suradnju s drugim kompanijama pa su tako već isprobali korištenje Googleova AI alata Gemini kao osnovu za Siri. Izvršni direktor kompanije Tim Cook ranije je naglasio kako su otvoreni i za akvizicije AI kompanija koje bi im pomogle u ostvarenju planova na ovom polju. Jedno vrijeme čak su kružile glasine o potencijalnom preuzimanju Perplexityja, no o tome nema nikakvih konkretnih informacija tako da od toga vjerojatno ipak neće biti ništa.

Apple do sada nije imao nekih prevelikih ambicija na tržištu pretraživanja, no s umjetnom inteligencijom ta bi se situacija mogla promijeniti. Kako ljudi sve više, umjesto klasičnog guglanja, odgovor na svoje upite traže od AI chatbotova, u tu bi se utrku mogao uključiti i Apple i to ne kroz klasičnu tražilicu već implementacijom AI pretraživanja u Siri i Safari.

Izvor: Engadget