Nakon što je Apple otvoreno kritizirao Europsku uniju i njene zakone, rekavši kako zbog njih korisnici ne mogu uživati u svim opcijama ili su im one dostupne puno kasnije nego korisnicima u ostatku svijeta, a sve zbog EU pravila, sličnu je kritiku uputio i Google.

Na svom su blogu objavili tekst koji potpisuje viši direktor zadužen za zaštitu tržišnog natjecanja, Oliver Bethell.

U tekstu optužuju Zakon o digitalnim tržištima (DMA) da "uzrokuje značajnu i nenamjernu štetu europskim korisnicima i mnogim malim poduzećima koja je trebao zaštititi".

Ističu kako su poslali odgovor na konzultacije Europske komisije o ovom zakonu, a u blogu navode najvažnije dijelove.

Pozvali su EK da razmotre utjecaj koji Zakon o digitalnim tržištima ima na europsku turističku industriju, navodeći da ograničenja koja on nameće Googleu "povećava cijene za potrošače, smanjuje promet prema tvrtkama i otežava brzo pronalaženje pouzdanih i izravnih informacija".

Ključni dijelovi europske turističke industrije već su zabilježili pad prometa besplatnih, izravnih rezervacija s Google pretraživanja za do 30%. Nedavna studija o ekonomskom utjecaju DMA-a procjenjuje da bi se europska poduzeća u svim sektorima mogla suočiti s gubitkom prihoda do 114 milijardi eura, navode iz Googlea.

Osim toga, ističu, zabrinjava ih što Zakon daje prioritet "komercijalnim interesima malog skupa posredničkih web stranica, nad mogućnošću većine tvrtki da prodaju izravno svojim kupcima".

DMA otežava zaštitu korisnika od prijevara i zlonamjernih poveznica na Androidu prisiljavajući nas da uklonimo naše legitimne zaštitne mjere koje štite sigurnost korisnika. Za razliku od iOS-a, Android je otvorenog dizajna, što znači da korisnici mogu preuzimati aplikacije iz drugih izvora (poznato kao "bočno učitavanje"). Osim toga, većina uređaja dolazi s unaprijed instaliranim više trgovina aplikacija. Ova otvorenost koristila je inovacijama i izboru diljem Europe, ali sada je ugrožena, ističu iz Googlea.

Smatraju kako regulatorna opterećenja i neizvjesnost odgađaju lansiranje novih prozvoda u EU (poput onih umjetne inteligencije), što u konačnici šteti europskim korisnicima i tvrtkama.

Dodaju kako su proaktivno izmijenili brojne svoje proizvode kako bi ih uskladili s DMA.

No, mi i druge tvrtke i dalje se suočavamo sa znatnom neizvjesnošću i nepredvidljivošću. To je pogoršano preklapajućim pravilima nacionalnih regulatora i slučajevima pred nacionalnim sudovima koji sve više potkopavaju cilj DMA-a da stvori usklađena i dosljedna pravila diljem EU-a, naglašavaju iz Googlea te: Pozivamo Komisiju da osigura da buduća provedba bude usmjerena na korisnike, utemeljena na činjenicama, dosljedna i jasna. Trebali bismo imati jedinstven fokus na korist europskih poduzeća i potrošača te osigurati da imaju koristi od visokokvalitetnih proizvoda i usluga. Usklađenost s DMA-om trebala bi poboljšati digitalna tržišta, a ne na štetu sigurnosti, integriteta, kvalitete ili korisnosti.