Videoigra ReSetna hrvatskog studija Today's Games, smještena u postapokaliptični svijet, uskoro stiže na sve glavne konzole.

Prvi će, već u listopadu, ReSetnu imati prilike zaigrati igrači na PlaySation 5 konzoli, a ubrzo nakon toga bit će dostupna i Nintendo Switch te Xbox One / Xbox Series X|S verzija.



Podsjetimo, u ReSetni preuzimate ulogu ratnice na misiji spašavanja posljednjih ostataka čovječanstva. Istražujete sedam neprijateljskih zona i suočavate se sa sedam brutalnih bossova. Igra nudi jedinstveni „Chip Upgrade System“ koji omogućava oblikovanje vlastitog stila igranja.



Kako ističu iz Today's Gamesa, ReSetna je napeti akcijski platformer/runner s metroidvania vibrom i 3D parallax efektom. Karakterizira ju izazovan borbeni sustav sa širokim spektrom neprijatelja, dinamični suputnik IXA, epske borbe s bossovima te jedinstveni „Chip Upgrade System“ u kojem igrači slažu „tetris“ čipove u mrežu i kroje vlastiti stil igre. Na ovaj način ReSetna može nadograđivati svoje sposobnosti, poput boljeg “healinga”, jačih napada, hackova i sl.



Dolazak ReSetne na konzole bila je velika želja naših igrača od samog lansiranja igre. Upravo na konzolama njena brzina, atmosfera i dizajn bossova dolaze do punog izražaja. Zahvaljujući partnerstvu s Ocean Mediom, ljubiteljima akcijskih platformera osigurali smo vrhunski doživljaj i na konzolama, istaknuo je Darijan Kosić, Today’s Games.



