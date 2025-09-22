Da programeri i gameri vode računa i o drugim aspektima života, a ne samo o tehnologiji pokazao je drugi Game Jam, organiziran u Poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1. Radilo se o svojevrsnom natjecanju za polaznike 10. generacije edukacija Unity i Blender koji su tijekom48 sati radili na razvoju videoigara i kratkih motivacijskih videa na temu „Ne igraj se sa zdravljem!“, čime su spojili svijet gaminga s humanitarnom utrkom „Novska za nju“, koja će se održati 19. listopada 2025. u organizaciji Atletskog kluba NOGA.

Cilj cijelog projekta bio je podsjetiti da je aktivnost, kretanje i prevladavanje osobnih prepreka ključ za zdravlje – baš kao što je u industriji igara ključan timski rad, kreativnost i upornost.

Među sedam timova koji su sudjelovali, prvo mjesto osvojio je tim s igrom „Novska Run“ (Marin Mikleušević, Maria Cvetkovski, Robin Duilo, Petar Belobrk i Kian Obadić). Drugo mjesto pripalo je igri „Korak po korak“ (Krešimir Čuvalo, Vanesa Čuvalo, Bruno Mihelčić, Antonio De Martini i Ivana Antunović). Treće mjesto podijelile su igre „Learn to play“ i „Rozi pokret“, iza kojih stoje mladi kreativci Magdalena Šiško, Dragan Tadić, Adrian Gubić, Mislav Horvat, Kristijan Turić, Darko Sever, Petra Matković, Silvana Varga, Sara Laura Rokić i Ivan Ljutak.

Najbolje igre bit će dostupne posjetiteljima na dan utrke, čime će se gaming iskustvo direktno povezati s humanitarnim ciljem utrke.

Predavači i članovi žirija Dominik Cvetkovski i Stefan Majnarić naglasili su kako su polaznici pokazali izniman napredak.

Vidljiv je rast u načinu razmišljanja, suradnji i tehničkoj izvedbi. Upravo ovakvi izazovi daju priliku da se u kratkom roku pokaže znanje i razvije timski duh, istaknuli su.

Game Jamovi simuliraju stvarne uvjete rada u industriji – kratak rok, timska dinamika i fokus na rješenja. Upravo tu polaznici najviše nauče i pripreme se za izazove tržišta, dodao je Domagoj Crnković iz PISMO-a.

Iz Atletskog kluba NOGA, Kaća Piletić istaknula je vrijednost povezivanja sporta i gaminga:

Drago nam je što se na ovakav način šalje snažna poruka o važnosti zdravlja. Sport i razvoj igara imaju zajedničke vrijednosti – predanost, upornost i timski rad, naglasila je.

Humanitarna utkra "Novska za nju"

Humanitarna utrka starta na Trgu dr. Franje Tuđmana u Novskoj, u nedjelju, 19. listopada 2025. u 18 sati. Sudionici mogu birati između dvije dionice: 3 km (15 €) i 6 km (20 €), uz mogućnost uplate većeg iznosa jer je riječ o utrci humanitarnog karaktera. Sva sredstva prikupljena kotizacijama bit će donirana Udruzi „Sve za nju“, za rad Centra za psihološku pomoć ženama oboljelima i liječenima od raka. Prijave i uplate moguće su do 12. listopada 2025.

Organizator utrke je Atletski klub NOGA, a partneri: Projekt Pokrenimo noge, Sve za nju, Grad Novska, Novokom d.o.o., Turistička zajednica Grada Novske, Magazin Trčanje, Omega škola trčanja, Udruga Nora Novska i Sisačko-moslavačka županija.