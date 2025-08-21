Loše vijesti za gamere: Raste cijena PlayStationa

Kada je Donald Trump najavljivao nove carine, dio stručnjaka upozoravao je kako bi novi nameti mogli rezultirati poskupljenjima brojnih uređaja. Na udaru povećanja cijena je, među inim, i gamersko tržište. Prije tri mjeseca Microsoft je povećao cijene svojih Xbox konzola, a nedugo nakon toga uslijedilo je i poskupljenje Nintendova Switcha. Japanska je kompanija, spominjujući povećanje carina, prvo odgodila početak prednarudžbi nove generacije svoje konzole u SAD-u, no zanimljivo nisu podigli cijene modela Switch 2, već prve generacije konzole.

S praksom povećanja cijena, nakon Microsofta i Nintenda, sada je nastavio i - Sony. Dobra vijest za gamere u Hrvatskoj jest što se poskupljenja, barem za sada, odnose samo na tržište SAD-a. Iako iz Sonyja nisu direktno spomenuli Trumpove carine kao razlog poskupljenja, na CNBC-u podsjećaju na ranija upozorenja brojnih kompanija o rastu cijena kao rezultatu uvođenja novih nameta. Iz Sonyja su ranije, kao odgovor na nove carine, najavili kako rade na diverzifikaciji lanca nabave te kako se hardver koji prodaju u SAD-u proizvodi izvan granica Kine.

Cijene veće za 50 dolara

Na američkom tržištu cijene popularne igraće konzole sada su povećane za 50 dolara pa tako osnovni model PS5 Digital Edition stoji 500 dolara (prije je bio 450 dolara), dok je cijena modela s pogonom za diskove porasla na 550 dolara. Najskuplji model, PlayStation 5 Pro, u SAD-u se sada može kupiti po cijeni od 750 dolara.

Kao razlog poskupljenja konzola, iz Sonyja su spomenuli izazovne ekonomske uvjete, koji utječu i na druge globalne kompanije.

Tijekom nedavnog predstavljanja poslovnih rezultata, iz Sonyja su se pohvalili kako je broj prodanih PlayStationa 5 do sada premašio 80 milijuna, tako da bi uskoro ta brojka mogla premašiti prodaju PlayStationa 3. Treća generacija konzola prodana je u 87 milijuna komada tijekom svog životnog vijeka.

U studenom ove godine navršit će se pet godina od kad se PlayStation 5 pojavio na tržištu, a gameri će s nestrpljenjem pratiti kada će prodaja ove generacije premašiti 100 milijuna komada. Modelu PS4 do te okrugle brojke trebalo je pet godina i sedam mjeseci, a bit će zanimljivo vidjeti kakva će biti situacija s novom generacijom i koliko će poskupljenja utjecati na potražnju i prodaju petice.

