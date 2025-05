Bivši šef PlayStationa nema dobre vijesti za gamere: “To je nemoguća jednadžba”

U skladu s vremenom u kojem živimo, masovnim poskupljenjima svega i svačeg, na veliki porast cijena trebaju se pripremiti i gameri. O ciframa po kojima će se prodavati novi najjači naslovi govori se već neko vrijeme, a što možemo očekivati, nedavno su najavili Nintendo i Microsoft. Prvo su iz Nintenda najavili kako će za najbolje nove igre za Switch 2 biti potrebno platiti čak 80 dolara, a nedavno su slično najavili i iz Microsofta te su iz američke tvrtke, osim povećanja cijena samih igara, najavili da će poskupjeti i gamerski hardver.

Jeste li spremni platiti 100 dolara samo za jednu videoigru?

Čini se kako najgore kada su u pitanju cijene novih igara tek slijedi. Krajem svibnja sljedeće godine u prodaji će se pojaviti novi nastavak iz legendarne franšize Grand Theft Auto i neki analitičari tržišta videoigara vjeruju kako će se najiščekivanija igra u povijesti u prodaji pojaviti po cijeni od - 100 dolara.

Nemoguća jednadžba

O novim igrama i cijenama, kao i o očekivanju ljubitelja videoigara od gamerskog tržišta u jednom je nedavnom intervjuu govorio i bivši šef PlayStationa Shuhei Yoshida. Trenutačnu situaciju na tržištu on je nazvao - nemogućom jednadžbom.

Naime, dok gameri danas traže sve bolje igre sa što naprednijom grafikom, u isto vrijeme žele da njihova cijena ostane ista. Tako nešto jednostavno nije moguće, komentirao je Yoshida te je poseban naglasak stavio na inflaciju i rastuće troškove razvoja videoigara. Danas je sve u videoigrama naprednije i tehnološki zahtjevnije nego ikada prije te zahtijeva više resursa” objasnio je. Upravo zbog toga on “prije ili kasnije” očekuje daljnji rast cijena videoigara, iako je naglasio kako je bitan balans između troškova razvoja i cijene konačnog proizvoda.

Ovo će biti fantastična godina za gamere: Obilježit će je dvije velike stvari

O istoj temi nedavno je govorio i analitičar Matthew Bell koji je izdvojio više faktora koji utječu na povećanje cijene igara - od, naravno, inflacije preko ulaganja u naprednu grafiku, povećanja plaća zaposlenika, velikih otvorenih svjetova, kao i drugih problema koji nisu povezani s igrama”.

Što se budućnosti tiče, Yoshida je spomenuo mogućnost povećanja prihoda za izdavače i gamerska studija uvođenjem pretplate, odnosno “igara kao servisa”, što znači da, tko ne želi, ne bi trebao kupiti samu igru ili bi njena cijena možda bila niža, no morali bi plaćati pretplatu kako bi je mogli igrati. Naravno, sve su to samo nagađanja, no ono što zaista možemo i trebamo očekivati jest - daljnji rast cijene igara.

