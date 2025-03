Jeste li spremni platiti 100 dolara samo za jednu videoigru?

Nema kategorije i sektora koje posljednjih godina nisu zahvatila poskupljenja, a čini se kako i u budućnosti možemo očekivati daljnji porast cijena brojnih proizvoda. Među inim, takva bi poskupljenja uskoro mogli osjetiti i gameri i to s pojavljivanjem novog nastavka Grand Theft Auta. GTA 6, kojeg su mediji već prozvali najiščekivanijom igrom u povijesti jer je od prethodne verzije prošlo više od deset godina, na tržištu bi se trebao pojaviti u drugoj polovici godine, najvjerojatnije tijekom jeseni.

Dok su fanovi ove franšize oduševljeni činjenicom da uskoro stiže novi nastavak, bit će manje oduševljeni kada saznaju koliko će trebati platiti za ovaj gamerski užitak. Naime, na temelju nekih prijašnjih glasina, ali i novih informacija koje je objavio analitičar Michael Pachter, čini se kako u Take Two Interactiveu zaista razmišljaju o značajnom povećanju cijene koja bi mogla doseći iznos od čak - 100 dolara.

Ako su te informacije istinite, to zaista predstavlja brutalno povećanje koje će razbijesniti milijune ljubitelja ove igre. No Pachter kaže kako postoji i druga strana medalje ovog potencijalnog povećanja cijena, a koja bi mogla ublažiti situaciju. Naime, on spominje da bi za 100 dolara, osim same igre, korisnici mogli dobiti i veliki iznos virtualne valute za tu igru koji bi se mogao potrošiti u GTA Online. Dakle, platili bi 100 dolara za samu igru, a time bi odmah kupili i veliki iznos virtualne valute koju bi onda trošili unutar same igre.

U razgovoru s novinarima Gizmoda, ovaj je analitičar objasnio kako je do tog zaključka došao nakon više razgovora s izvršnim direktorom Take-Twoa Straussom Zelnickom. Šef tvrtke objasnio je kako bi mogli napraviti neke elemente u kojima je GTA Online ubačena u mod igranja samo jednog igrača. Npr. igrač bi u single modu mogao pronaći sadržaj koji je dostupan samo u online modu pa bi se morali prebaciti u takav mod kako bi dovršili misiju ili otključali neki predmet ili slično koji im je važan u pojedinačnim misijama.

Cijela industrija u iščekivanju

Također, osim što bi plaćanjem tako velike svote dobili i gamersku virtualnu valutu, gamerima bi se omogućio i pristup dodatnom sadržaju u igru koji će biti dostupan naknadno.

GTA Online je inače važan izvor prihoda za Take-Two te usprkos činjenici što je GTA V izdana prije 12 godina, online multiplayer mod za tu igru i dalje je prilično popularan. Prema financijskim podacima kompanije, od lansiranja ove igre do danas, njeni su prihodi premašili 9,5 milijardi dolara.

Treba naglasiti kako službeno još nisu objavljene informacije o cijeni ove igre i saznat ćemo ih naknadno tako da uvijek postoji mogućnost da sama igra bude nešto jeftinija, no gameri ne bi dobili virtualnu valutu, kao i (besplatan) pristup budućem sadržaju.

Ono što se svakako može očekivati jest da će cijena igre biti veća od cijene trenutačno najpopularnijih i najskupljih naslova. Tome se, naglašavaju na Gizmodu, konkurentski izdavači nadaju jer ako će Take-Two zaista podići cijenu igre, onda bi i oni dobili zeleno svjetlo za povećanje cijena svojih nadolazećih naslova.

