Bijela kuća je u subotu objavila da tekući pregovori s Pekingom predviđaju da šest od sedam članova upravnog odbora TikTok video aplikacije u Sjedinjenim Državama budu Amerikanci.

TikTok će biti u većinskom vlasništvu Amerikanaca u Sjedinjenim Državama. U odboru će biti sedam članova, od kojih će šest biti Amerikanci, rekla je glasnogovornica predsjednika Karoline Leavitt za Fox News.

Dodala je da će podatke i privatnost nadzirati jedna od vodećih američkih tehnoloških tvrtki, Oracle, a algoritam će također kontrolirati Sjedinjene Države.

Prema riječima Leavitt, svi ovi elementi su već dogovoreni između stranaka, što samo treba finalizirati.

Očekujem da će se to dogoditi u nadolazećim danima, nastavila je.

Imamo sjajne američke domoljube koji će to kupiti, vrlo važne ljude, ljude koji vole našu zemlju, koji su vrlo tehnološki potkovani, rekao je predsjednik Donald Trump novinarima te večeri.

Dan prije, nakon poziva sa svojim kolegom Xi Jinpingom, rekao je da bi potpisivanje sporazuma o TikToku sada moglo biti puka formalnost.

Peking nije dao nikakve naznake o tome nakon razgovora dvojice predsjednika država.

Što se tiče TikToka, kineski čelnik je samo pozvao Sjedinjene Države da osiguraju otvoreno, pošteno i nediskriminirajuće poslovno okružje za kineske tvrtke koje ulažu u Sjedinjene Države.

Ovi pregovori odvijaju se u vrijeme kada je američki zakon planirao zabraniti platformu u Sjedinjenim Državama, u ime nacionalne sigurnosti.

No, otkako se vratio na vlast, Donald Trump traži način da je zadrži, prodajući američke operacije TikToka konzorciju američkih investitora, uključujući njegova saveznika Larryja Ellisona, šefa Oraclea.

Donald Trump vjeruje da je TikTok pomogao povećati njegovu popularnost među mladim Amerikancima tijekom posljednje predsjedničke kampanje.

Prema izvješćima u Wall Street Journalu u petak navečer, američka vlada očekuje da će primiti ​​proviziju od više milijardi dolara za svoju ulogu posrednika u pregovorima.