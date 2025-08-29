Nintendo je s konzolom Switch postigao odličan uspjeh, a i prve prodajne brojke njegova nasljednika koji se nedavno pojavio na tržištu pokazuju kako bi i taj uređaj mogao biti priličan hit. Konzola je, među inim, zanimljiva i po tome se može igrati kao dlanovni uređaj, ali i povezati s televizorom za užitak igranja na velikom ekranu.

Čini se kako je upravo Switch inspiracija za novu igraću konzolu koju razvija Sony. Pored PlayStationa 6, koji je u razvoju već neko vrijeme, japanska tvrtka razvija i njegovu dlanovnu verziju. Mobilni PS6 na tržištu očekujemo kad i klasični model konzole - što bi moglo biti u drugoj polovici 2027. godine, a nove glasine kažu kako bi se Sonyjeva dlanovna konzola mogla povezati s televizorom i u igrama uživati na velikom ekranu.

Bolji od konkurencije

Za povezivanje s televizorom bit će potreban poseban dock u koje će se postaviti konzola. Zahvaljujući tom dodatnom postolju, gameri mogu očekivati i bolje performanse uređaja u odnosu na dlanovni mod. Iako se neće povećati procesorska snaga, navodno će omogućiti dodatno napajanje i upravljanje toplinom, što bi trebalo omogućiti bolje performanse - navodno čak bolje i od PlayStationa 5. Konkretno, nove glasine spominju bolje performanse u odnosu na Nintendov Switch 2, ali i na nadolazeću dlanovnu konzolu koju zajedno razvijaju Asus i Microsoft.

Od specifikacija spominju se 3nm čip s četiri Zen 6C jezgre i dvije dodatne jezgre niske potrošnje za upravljanje osnovnim softverom mobilne plejke. Ipak, neki dodatni detalji koji bi otkrili snagu i mogućnosti PlayStation 6 Portablea (ili kako će se već zvati) nisu poznati. Prema nekim prijašnjim informacijama vezanim uz PS6, čini se kako bi ta konzola mogla donijeti veliki napredak u odnosu na aktualnu verziju, no naravno, tek u praksi treba vidjeti što to znači.

A cijena?

Iako je riječ o glasinama, treba naglasiti kako dolaze iz prilično pouzdanog izvora (youtuber Moore's Law Is Dead) koji je prije lansiranja PlayStationa 5 imao točne informacije o specifikacijama i cijeni te konzole. Uspjeh konzole, među inim, značajno će ovisiti o još jednoj stvari, koja je u biti mnogima i najvažnija - cijeni.

PlayStation 6 navodno bi se mogao pojaviti u verziji sa slabijim hardverom i bi njegova cijena mogla biti niža od Switcha 2 (za koji je u SAD-u potrebno platiti 450 dolara), dok će cijena dlanovne konzole iznositi oko 500 dolara. Kako su dlanovne konzole sve popularnije posljednjih godina, jasno je kako je razvoj ovakve konzole odlična vijesti za sve ljubitelje PlayStationa i videoigara.

S obzirom na to da je ostalo još dosta vremena do predstavljanja i početka prodaje ovog uređaja, za očekivati je kako ćemo sljedećih mjeseci saznati neke nove detalje i informacije o nadolazećoj generaciji PlayStationa, kao i o njenoj dlanovnoj verziji.

Izvor: Gizmodo

