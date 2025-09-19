Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uvela je nova pravila u cilju poboljšanja pripravnosti svijeta na buduće pandemije. Revidirana međunarodna zdravstvena pravila, koja su stupila na snagu u petak, daju WHO-u ovlast da proglasi "izvanredno stanje zbog pandemije" kao najvišu razinu uzbune u cilju poticanja država da poduzmu mjere zaštite od opasnih bolesti.

Organizacija to može učiniti pod određenim uvjetima: kada se pojavi virus koji prijeti da će se proširiti preko nacionalnih granica, kada je ugrožen kapacitet zdravstvenih sustava, kada postoji rizik od velikih socijalnih i gospodarskih posljedica i kada je potreban međunarodni koordinirani odgovor.

Po novim pravilima, zemlje moraju razviti kapacitete za detekciju, praćenje i hitnu borbu protiv patogena u ranoj fazi.

Odbor WHO-a će pružati potporu državama članicama u osnivanju nacionalnog tijela s tim ciljem.

Države članice morat će imati i kapacitete za borbu protiv dezinformacija o bolestima te za uvođenje mjera zaštite.

WHO je istaknuo da će, čak i po novim pravilima, moći samo izdavati preporuke za mjere u kriznim situacijama i da neće moći narediti zaključavanja, obvezna cijepljenja ili zatvaranja granica. Države članice moći se odlučiti hoće li provesti WHO-ove preporuke.

Ranije ove godine, više od 190 država članica WHO-a usvojilo je sporazum o pandemijama u cilju bolje pripravnosti na pandemije koji uključuje mjere koje trebaju zajamčiti pravednu distribuciju pomoći i cjepiva širom svijeta u slučaju krize.