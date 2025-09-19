Huawei je u Parizu održao europsku i svjetsku premijeru cijelog niza novih uređaja koji tek dolaze na tržište. Kako je istaknuto na samom početku predstavljanja, nosivi uređaji rastuća su kategorija u svijetu. Iako većina ljudi u svijetu ima pametne telefone, mnogi još uvijek nemaju pametni sat ili pametnu narukvicu. Upravo u tom segmentu Huawei vidi dodatan prostor za rast, zbog čega iz generacije u generaciju prilagođavaju izgled i mogućnosti svojih pametnih satova zahtjevima tržišta.

Tako su pod sloganom "Ride the Wind" predstavljene nove generacije pametnih satova Huawei Watch GT 6 serije, Huawei Watch Ultimate 2 i Huawei Watch D2. Kako je istaknuto na predstavljanju, ovi satovi poboljšane su verzije dobro poznatih Huaweijevih pametnih satova, s dodatno dozom estetike i naprednim mogućnostima praćenja zdravlja i stanja tijela korisnika. Osim satova, svoju je premijeru imao i novi pametni telefon iz Huaweija, nova 14, bežične slušalice FreeBuds 7i i tablet Huawei MatePad 12 X.

“Jašite na vjetru”

Huawei Watch GT 6 (Foto: Huawei)

U duhu slogna “Ride the Wind” odnosno “jašite na vjetru” nova Huawei Watch GT 6 serija pokazuje novi stav prema modi i atletici. Prije svega, glavni je naglasak stavljen na bateriju i njeno dugotrajno trajanje. Huaweijevi pametni satovi osvojili su brojne korisnike upravo zbog dugotrajne baterije, a serija GT 6 još je malo pomaknula granice te izdržljivosti. Naime, kako je istaknuto, baterija sata promjera od 46 mm može trajati i do 21 dan u štedljivom načinu rada, odnosno 14 dana u normalnom načinu rada. To znači da će prosječni korisnici pametni sat puniti otprilike dva puta tjedno. Kod manje verzije sata, one od 41 mm, baterija traje nešto kraće, ali i korisnici koji odaberu ovu verziju mogu očekivati tjedan dana bez punjenja. Osim toga, iako satovi dolaze sa svojim punjačima u obliku magnetskih diskova, podržavaju i punjenje na bežičnim punjačima, pa će tako korisnici, čak i ako zaborave gdje su ostavili punjač, moći napuniti svoje satove.

Kako su u Huaweiju za ovu seriju satova naglasak stavili na sport i kretanje, tako je i poboljšana GPS točnost za pozicioniranje na otvorenom, dok se za precizno praćenje stanja tijela brine potpuno novi Huawei TruSense sustav.

Kako su istaknuli ih Huaweija, njihovo je istraživanje pokazalo kako korisnici pametne satove uvjerljivo najčešće koriste za praćenje broja korak tijekom dana odnosno za praćenje hodanja, a potom za praćenje aktivnosti kao to su bicikliranje i trčanje.

Stoga su se i u Huaweiju fokusirali upravo na dorađivanje takvih aktivnosti. Nadovezujući se na već ranije pozamašnu arhivu od preko 100 načina vježbanja, serija Watch GT 6 ovaj se put fokusira na četiri bitne aktivnosti na otvorenom - golf, bicikliranje, skijanje i trčanje u prirodi.

Novi biciklistički način rada predstavlja virtualni mjerač snage, koji nudi analitiku performansi profesionalne razine te bolju povezivost između sata i uređaja na biciklu, čime se dobivaju još precizniji rezultati. Posebno je zanimljiva opcija automatske detekcije vožnje, što znači da korisnici koji zaborave uključiti praćenje neće ipak ostati bez vrijednih podataka o svojoj vožnji. Posebno treba istaknuti opciju detekcije pada, koja bi mogla biti korisna i u spašavanju života biciklista na udaljenim stazama.

Trkačima će biti zanimljiva opcija “Trail runing” sa značajkama sljedeće razine kao što su precizno pozicioniranje, grafikon trendova nadmorske visine i analiza ocjena u stvarnom vremenu, kako bi se identificirali izazovi rute i optimizirala distribucija energije. Posebno treba istaknuti upozorenje na veliku visinu čime se pokušava smanjiti opasnost od razvoja visinske bolesti do koje može doći zbog manje gustoće zraka na većim visinama i većih fizičkih aktivnosti.

Ljubitelji golfa dobili su čitav niz specijaliziranih značajki poput preciznijih i detaljnijih karata golf igrališta, dok su oni koji uživaju u skijanju dobili mogućnost preciznog pozicioniranja i bogat skup podataka za potpuno profesionalno i uzbudljivo iskustvo na stazi.

Što se tiče samog dizajna, GT 6 i GT 6 Pro zadržali su prepoznatljiv dizajn iz prethodne generacije uz male kozmetičke promjene. Materijal iz kojeg je samo kućište sata napravljeno otporan je na koroziju i može izdržati u vodi na dubini do 40 metara (otprilike dubina koju mogu postići ronioci na dah).

Sat nije samo za pokazivanje vremena i obavijesti

Huawei Watch Ultimate 2 (Foto: Huawei)

Huawei Watch Ultimate dobio je novu verziju koja debitira kao prvi pametni sat u industriji ocijenjen za ronjenje na 150 metara s komunikacijskom funkcionalnošću. Ultimate 2 ima revolucionarnu podvodnu komunikacija temeljena na sonaru koja omogućuje podvodnu razmjenu poruka sa sata na sat (Huawei Ultimate 2 na Huawei Ultimate 2) do 30 metara i SOS jednim dodirom do 60 metara, pružajući učinkovitiju podvodnu komunikaciju i veći mir istraživačima morskih dubina.

Ultimate 2 ima kućište napravljeno od tekućeg metala temeljenog na cirkoniju i otporan je na pritisak od 20 ATM, a zahvaljujući novom mehaničkom brtvljenju, koje sprječava prodor vode u unutrašnjost sata, zaista može izdržati i dubinu do 150 metara.

Treba još istaknuti i X-tap tehnologiju za mjerenje stanja u organizmu te mogućnost korištenja gesti za upravljanje satom. Kako ističu iz Huaweija, ovo je sad punokrvni pametni ronilački sat. Nove mogućnosti utjecale su na trajanje baterije, pa tako ona sa uključenim svim značajkama traje 4,5 dana.

Huawei Watch D2 već je dobro poznata inačica u ovoj liniji satova. Radi se o Huaweijevom satu koji ima mogućnost praćenja krvnog tlaka, kao i podsjetnike na redovito mjerenje. U kombinaciji s individualnim mjerenjima i ambulantnim praćenjem krvnog tlaka, ove značajke stvaraju robustan i svestran sustav dizajniran da zadovolji različite potrebe korisnika za učinkovito upravljanje krvnim tlakom.

Huawei nova 14 s Ultra Chroma kamerom

Huawei nova 14 (Foto: Huawei)

Serija pametnih telefona Huawei nova 14 dolazi s novom Ultra Chroma kamerom, osmišljenom za gotovo profesionalne portrete. U kombinaciji kamere i poboljšanog XD Portrait Enginea za izradu portreta iznimne dubine i teksture čak i u izazovnom okruženju slabijeg osvjetljenja. Prednja dvostruka kamera od 50 MP podržava autofokus, portret i posebno zumiranje portreta od 5x. Tu je i mnoštvo revolucionarnih AI značajki za uređivanje fotografija, uključujući AI Best Expression i mogućnost uklanjanja neželjenih objekata na fotografijama pomoću umjetne inteligencije, kako bi korisnik imao profesionalni paket za uređivanje na dohvat ruke i osigurao da svaki snimak sjaji i da je bez mrlja.

Huawei MatePad 12 X i M-Pencil Pro: Nova era učenja i kreativnosti bez papira

Huawei je kod svojih posljednjih nekoliko tableta naglasak stavio na produktivnost i izdržljivost baterije u kombinaciji s ekranom koji daje osjećaj kao da radite na papiru. I Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition ulazi u tu kategoriju svojim ultra jasnim PaperMatte zaslonom koji radi s Huaweijevom M-Pencil Pro olovkom i podržava praktične značajke kao što su skočni prozori radijalnih izbornika u aplikaciji jednim dodirom prsta, pristup Huawei Notes jednim dodirom i besprijekorna podešavanja kista okretanjem za prebacivanje.

Huawei FreeBuds 7i: Vrhunski zvuk i pozivi bez ometanja

Huawei FreeBuds 7i (Foto: Zimo)

Huaweijeve bežične slušalice već nekoliko godina privlače poglede svojim dizajnom i izgledom, a osmijehe korisnika svojim mogućnostima. Huawei FreeBuds 7i nastavljaju kombinirati dinamičko poništavanje buke, impresivan prostorni zvuk te stabilne i jasne pozive. Dolaze s tehnologijom Intelligent Dynamic ANC 4.0, koja podržava adaptivno poništavanje buke druge razine.

Silikonska navlaka omogućuje korisnicima da prilagode njenu veličinu i tako poboljšaju udobnost nošenja slušalica, ali i bolje iskoriste mogućnost poništavanja buke. Osim toga, slušalice dolaze i s mogućnošću stvaranja “prostornog zvuka” za sve one koji vole gledati serije i filmove na svom pametnom telefonu. Naime, “prostorni zvuk” prati kretnje glave i stvara dojam kao da je gledatelj (odnosno slušatelj) “u zvuku” odnosno u sadržaju koji gleda te tako poboljšava korisničko iskustvo. Tu je još i upravljanje slušalicama putem gesta (dodir ili pomicanje prsta po slušalicama za mijenjanje glazbe, odgovaranje na poziv ili pak promjenu glasnoće).

Slušalice imaju i poboljšanu bateriju pa će tako bez problema izdržati nekoliko sati rada prije nego što zvukom signaliziraju da ih je potrebno vratiti u kućište na punjenje. Duljina baterije, kao i uvijek, ovisi o tome što korisnik radi odnosno gleda i sluša, ali uz povremeno punjenje u kućištu trebale bi pružiti oko 30 sati slušanja.

Ne smijemo zaboraviti ni Pura 80 Ultra

Iako je pametni telefon Pura 80 Ultra već imao svoju premijeru u Kini, gdje je oduševio korisnike svojim dizajnom, veličinom i mogućnostima kamere, u Parizu je ovaj telefon prošetao i europskom pistom. I to ne samo modnom.

Već na prvi pogled jasno je da su u Huaweiju naglasak stavili ponajprije na kamere, koje su smještene u posebno dizajnirano i upečatljivo trokutasto kućište koje je već prepoznatljiv znak serije Pura. Kako je istaknuto na ovom događanju, Pura 80 Ultra ima najbolju Huaweijevu kameru do sad, kako za fotografije tako i za video. Čak jedan inč velik senzor omogućuje ulazak tri puta više svjetla i stvaranje impresivnih fotografija i u uvjetima lošije osvjetljenosti ili uz veliki zoom. Uz to, da bi fotografije bile gotovo savršene, brine se AI Engine koji obrađuje fotografije u stvarnom vremenu. Dvostruka telefoto kamera s najvećim telefoto senzorom na pametnom telefonu, po potrebi, prebacuje fokus s jedne kamere na drugu, kako bi korisnik uhvatio udaljene objekte u što je moguće više detalja.

Što se tiče dostupnosti predstavljenih uređaja, iz Huaweija poručuju kako će slušalice FreeBuds 7i biti dostupne po cijeni od 99 eura, Watch GT6 po cijeni od 259 do 499 eura (ovisno o verziji), Watch Ultimate 2 po cijeni od 899 eura odnosno 999 eura (ovisno o verziji).