Kako dani postaju kraći, a sunčeva svjetlost slabija, mnogi se okreću dodacima prehrani poput vitamina D, no novo istraživanje sugerira da izbor suplementa ima veći značaj nego što se ranije mislilo.

Naše tijelo prirodno proizvodi vitamin D3 kada kada sunčevo UV-zračenje pretvori protein 7-dehidrokolesterol u koži, u vitamin D3. U zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva, suplementacija se preporučuje tijekom jeseni i zime, kada je sunčeve svjetlosti malo. Dodaci dolaze u dva glavna oblika: vitamin D3 (holekalciferol), obično dobiven iz lanolina, voskaste tvari sa ovčje vune, i vitamin D2 (ergokalciferol), dobiven uglavnom iz gljiva.

D2 može smanjiti razinu D3

Emily Brown s britanskog Sveučilišta Surrey i njezini kolege proveli su meta analizu 11 randomiziranih kontroliranih ispitivanja s ukupno 655 sudionika. Utvrdili su da uzimanje dodataka vitamina D2 može dovesti do pada koncentracije vitamina D3 u tijelu, a njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Nutrition Reviews. Zašto se to događa, ili smanjuje li D3 razinu D2, još nije posve jasno.

U nekoliko studija, sudionici koji su uzimali D2 imali su niže razine vitamina D3 nego kontrolne skupine koje nisu koristile nikakve dodatke. To je prethodno nepoznati učinak, kaže Brown za New Scientist.

Posljedice za imunitet

Čini se da vitamin D2 i D3 podržavaju funkciju imuniteta različito. Studija iz 2022. godine sugerira da samo D3 stimulira signalni sustav tipa I interferona, ključnu prvu liniju obrane protiv bakterija i virusa.

Vaša ukupna razina vitamina D i dalje će biti dovoljna ako uzimate dodatke vitamina D2, ali možda ćete otkriti da je manje učinkovit i da biste mogli propustiti te dodatne funkcije u smislu podrške imunološkom sustavu, naglašava Brown. Isto tako dodaje da osobni faktori, poput izbjegavanja životinjskih proizvoda, trebaju voditi izbor suplementa.

Posebne preporuke

Ouliana Ziouzenkova s američkog Sveučilišta Ohio State, koja nije sudjelovala u istraživanju, naglašava za New Scientist da starije osobe mogu manje učinkovito pretvarati D3 u njegov aktivni oblik, što može učiniti D2 posebno korisnim.

U nedostatku bilo kakvih dokaza o negativnim učincima, ako je netko tko je vegan deficitaran u vitaminu D, odabir dodatka D2 umjesto nikakvog dodatka i dalje ostaje vjerojatno razumna opcija, ističe pak za navedeni portal Bernadette Moore s britanskog Sveučilišta Liverpool, koja isto tako nije sudjelovala u istraživanju.

Biljni vitamin D3 ipak postaje sve dostupniji, uključujući putem genetski modificirane rajčice, iako su ispitivanja još u tijeku.