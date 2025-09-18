Fizičari s MIT-a i američkog Sveučilišta Texas u Arlingtonu predstavili su izvanredan koncept, uređaj koji bi funkcionirao poput "neutrinskog lasera". Ideja, objavljena u časopisu Physical Review Letters, mogla bi transformirati način na koji znanstvenici proučavaju te gotovo neuhvatljive čestice.

Neutrini su najzastupljenije čestice s masom u svemiru, ali gotovo nikada ne stupaju u interakciju s materijom, zbog čega su dobili nadimak "čestice duhovi". Trilijuni prolaze kroz ljudsko tijelo svake sekunde, a dosadašnji eksperimenti s njima oslanjaju se na ogromna detektorska postrojenja s vodom ili ledom, čekajući rijetke sudare s atomskim jezgrama.

Američki znanstvenici predlažu korištenje atoma rubidija-83, ohlađenih na temperaturu nižu od one međuzvjezdane u svemiru, kako bi se stvorio Bose-Einsteinov kondenzat (BEC), odnosno stanje tvari u kojem atomi na ekstremno niskim temperaturama djeluju kao jedan kvantni entitet, gubeći individualna svojstva.

Rubidij-83 je radioaktivan i pri raspadu proizvodi neutrine. Obično su raspadi nasumični, no u BEC-u trebali bi se sinkronizirati, usmjeravajući neutrine u koherentan snop.

To podsjeća na način na koji konvencionalni laser organizira fotone, ali ovdje bi rezultat bio koncentrirani mlaz neutrina. Teoretski, snop bi se mogao formirati u roku nekoliko minuta nakon postizanja potrebnih uvjeta.

Kontrola neutrina omogućila bi njihovu lakšu detekciju, potencijalno otkrivajući misterije poput prirode tamne tvari i razloga zašto antimaterija nije uništila svemir.

Ako se pokaže da možemo demonstrirati to u laboratoriju, onda možemo razmišljati o tome možemo li ovo koristiti kao neutrinski detektor? Ili novu vrstu komunikacije? Tada zabava stvarno počinje, kaže fizičar MIT-a Joseph Formaggio.

