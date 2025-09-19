Iako su virusi poznati po tome što zadaju ozbiljne probleme ljudima i životinjama, čak se i oni sami moraju nositi sa svojim vlastitim parazitima. Neki virusni rođaci, poznati kao defektni interferirajući virusi, ovise o drugim virusima da bi se replicirali, što može ograničiti ozbiljnost infekcija. U slučajevima gripe, ti virusi varalice mogu nadmašiti normalne viruse u čak trećini infekcija.

Virusi varalice koriste stanice domaćina za reprodukciju. Iako većina ovisi o staničnoj mehanici, neki virusni proteini su nezamjenjivi. Mutacije mogu izbrisati gene za te ključne proteine, stvarajući defektne viruse. Sami se ne mogu reproducirati, ali ako potpuno funkcionalni virus inficira istu stanicu, ona mu nedostajuće proteine. Stanica tada proizvodi kopije oba virusa. Često se defektni virus replicira učinkovitije, jer manji genom omogućuje bržu proizvodnju. Kao što Asher Leeks s University of British Columbia ističe:

“Znamo da kod većine životinjskih virusa, uključujući gripu, ako ih uzgojimo u laboratoriju, dobijemo te varalice. Ali postavlja se pitanje, imaju li oni također značaj u prirodi?”, kaže za New Scientist Asher Leeks s kanadskog Sveučilišta British Columbia.

Zastupljenost u prirodi

Leeks i njegovi kolege istražili su prirodnu prisutnost virusa varalica, koristeći podatke o sekvenciranju USDA-e (američko ministarstvo poljoprivrede), prikupljene za proučavanje ptičje gripe H5N1.

Tu su bili nojevi, kućne mačke, krave, perad, vodene ptice i ptice grabežljivci, kaže Leeks, ilustrirajući raznolikost analiziranih domaćina. Preliminarne procjene ukazuju na raširenost virusa varalica.

Otprilike jedan od tri zaražena pojedinca ima barem jednu virusnu sekvencu varalice za koju procjenjujemo da čini 50 posto ili više u odnosu na druge viruse. To jednostavno preplavljuje virusnu populaciju u zaraženim stanicama, objašnjava Leeks.

Moguća korist u terapijama?

Veća prisutnost virusnih varalica čini da infekcija bude blaža, što sugerira potencijalnu dijagnostičku vrijednost. Istražuju se i terapijske primjene. Za HIV su u tijeku početni ljudski testovi nakon uspješnih studija na majmunima.

Ne dizajniram terapije, ali nalazi koje imamo odgovaraju na pitanja koja biste željeli postaviti, u smislu njihove sigurnosti i korisnosti, kaže Leeks.

Rafael Sanjuán sa Španjolskog Sveučilišta Valencia upozorava da bi rezultati mogli biti specifični samo za određene viruse. Neki virusi proizvode više ovih "varalica" od drugih. Virus influenze, posebno, vjeruje se da je vrlo plodna u tom pogledu, Ističe za New Scientist Sanjuán.