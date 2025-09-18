Kineska vojska (PLA) raspolaže s tisućama balističkih projektila različitih dometa te je njihovu uporabu demonstrirala 2022. godine ispaljivanjem projektila kratkog dometa iznad i oko Tajvana tijekom vježbi blokade tog otoka. Brzina i razorna moć tih oružja čine ih posebno teškima za presretanje kada dosegnu terminalnu fazu.

Dvofazni presretač

Suočen s ovim opasnostima, Tajvan je predstavio novu razinu vlastite protuzračne obrane. Sustav nazvan Chiang Kung (Snažni luk) sada ulazi u proizvodnju, prema tajvanskom Nacionalnom institutu za znanost i tehnologiju Chung-Shan (NCSIST). Pojedinosti i snimke testiranja objavljene su domaćim medijima uoči Izložbe zrakoplovne i obrambene tehnologije u Taipeiju, izvijestila je tajvanska agencija Central News Agency (CNA). Fotografije mobilnog lansera tog sustava već su se pojavile na internetu.

NCSIST je opisao Chiang Kung kao dvofaznog presretača. Prvu fazu čini prikolica sustava s AESA radarom, prvim takvim proizvedenim na otoku. Nakon lansiranja, u drugoj fazi, presretač koristi vlastiti milimetarski radar. CNA je istaknula njegovu kompozitnu konstrukciju i mogućnost vektorizacije potiska. Još nije jasno radi li se o sustavu "hit-to-kill" (pogodi i uništi) ili presretač možda nosi bojnu glavu.

CNA navodi da je projektil sposoban za presretanje neprijateljskih taktičkih balističkih projektila u središnjoj fazi leta. Direktor NCSIST-a Li Shih Chang dodao je da može presresti ciljeve na visini do 70 kilometara.

Poput Arrowa 2

Domet sustava više se približava izraelskom sustavu Arrow 2, za koji Israeli Aerospace Industries tvrdi da ima mogućnost izvanatmosferskog presretanja. Projektili izgledaju slično, iako navedena veza nije potvrđena, piše portal The War Zone. Ranija suradnja Tajvana s Izraelom, uključujući prilagodbu izraelskih protubrodskih raketa Gabriel Mk I u protubrodsku raketu Hsiung Feng I, potiče daljnje špekulacije po tom pitanju.

Tajvanski dužnosnici su naglasili da Chiang Kung nadopunjuje Tien Kung III, učinkovit za presretanje do visine od 45 kilometara, kao i američki sustav Patriot. NCSIST razvija i Chiang Kung II s vertikalnim dometom i do 100 kilometara. Taipei Times, pozivajući se na neimenovani izvor, izvijestio je o dvije varijante: IIA kao poboljšani presretač i IIB kao projektil zemlja-zemlja dometa 1000 kilometara.

Dok Tajvan ulaže u proturaketnu obranu, Washington i dalje inzistira na jeftinijim besposadnim platformama u obrani od kineske invazije. Američki dužnosnici opisuju koncept “Hellscape” rojeva dronova koji preplavljuju zračni i morski prostor oko Tajvana kao učinkovitu obranu te upozoravaju da bi Kina mogla biti sigurna u uspjeh invazije na Tajvan do 2027. godine.