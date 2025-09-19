Izvanredno otkriće u amazonskoj prašumi otkrilo je savršeno očuvane kukce pa čak i paukovu mrežu, zarobljene u jantaru starom 112 milijuna godina.

Godine 2022. Xavier Delclòs sa španjolskog Sveučilišta u Barceloni i njegovi kolege otputovali su u kamenolom Genoveva u bazenu Oriente, na istoku Ekvadora, nakon što su čuli izvještaje da je ondje pronađen jantar. Tim je potvrdio njegovo postojanje i započeo detaljna iskapanja.

Znanstvenici su utvrdili da jantar potječe od četinara iz porodice Araucaria, nekoć raširenih kada je Ekvador bio dio superkontinenta Gondvane. Svoje nalaze objavili su u časopisu Communications Earth & Environment. Jantar može nastati i iz smole nadzemnih dijelova stabla i iz podzemnih korijena. Samo jantar iznad tla očuva organizme, poznate kao bioinkluzije.

Većina jantara u kamenolomu potjecala je iz korijena, no 60 obećavajućih uzoraka s površine doneseno je u Barcelonu. Više od trećine sadržavalo je kukce, biljne dijelove i čak paukovu mrežu iz prapovijesnog razdoblja Krede.

Ovo je prvi put da je mezozoički jantar s bioinkluzijama kukaca i pauka pronađen u cijeloj Južnoj Americi i oni su zasigurno nove vrste, rekao je Delclòs za New Scientist.

U uzorcima su otkrivene muhe, ose, mušice, jedan kornjaš i komarci. Postoji nekoliko komaraca koji bi se hranili krvlju i to bi ukazivalo da bi u nekom trenutku svog životnog ciklusa trebali krv kralježnjaka, vjerojatno ptica ili dinosaura, rekao je Delclòs.

Delclòs je naglasio da se iz tih uzoraka jantara ipak ne može stvoriti scenarij iz znanstveno fantastičnih filmova. Ne možemo dobiti Jurski park iz krednog jantara, barem ne s današnjim tehnikama, zaključio je.