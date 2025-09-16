Svjetska zdravstvena organizacija preporučit će korištenje lijekova za mršavljenje u liječenju pretilosti kod odraslih, sukladno smjernicama agencije koja je pozvala države da to zdravstveno stanje shvate ozbiljno i tretiraju ga kao kroničnu bolest.

Stručni odbor WHO-a zaključio je da su popularni lijekovi GLP-1, koje su prvi razvili Novo Nordisk i Eli Lilly, dio rješenja za dugoročno liječenje pretilosti u pacijenata s indeksom tjelesne mase (BMI) od 30 ili više, uz savjete o promjeni načina življenja, kao i promjeni prehrambenih navika. Reuters je izvijestio da će WHO taj potez vjerojatno realizirati u svibnju ove godine.

GLP-1 je prirodni hormon koji regulira šećer u krvi i apetit stimulirajući inzulin, smanjujući glukagon, usporavajući pražnjenje želuca i potičući osjećaj sitosti. Agonisti GLP-1 su lijekovi koji oponašaju njegove učinke i koriste se za liječenje dijabetesa tipa 2 i pretilosti pomažući u snižavanju glukoze u krvi i podržavajući gubitak težine.

U smjernicama objavljenima na internetskim stranicama i otvorenim za konzultacije do 27. rujna WHO piše da je reakcija na pretilost često podložna zastarjelim stajalištima koja to stanje prikazuju kao jedan od problema u načinu življenja. Umjesto toga WHO sada ističe da je riječ o "kroničnoj, progresivnoj i recidivirajućoj bolesti" koja pogađa više od milijardu ljudi u svijetu u zemljama s visokim i niskim prihodima, rezultirajući milijunima smrtnih slučajeva koji se mogu spriječiti.

Preporuke prvi put

Svjetska organizacija prvi put preporučuje korištenje lijekova za liječenje pretilosti, nazivajući to ključnim korakom prema razvoju globalnog standarda skrbi o toj bolesti.

WHO razvija i zasebne smjernice za liječenje djece i adolescenata.

I premda se smjernice WHO-a odnose samo na osobe s indeksom tjelesne mase (BMI) iznad 30, u nekim se državama s visokim prihodima, poput Sjedinjenih Država, lijekovi preporučuju i osobama s BMI od 27 do 30 i barem jednim zdravstvenim stanjem povezanim s težinom.

Ranije tijekom rujna WHO nije dodao spomenute lijekove kao terapiju za pretilost na svoj popis osnovnih lijekova, zaseban katalog lijekova koji bi trebali biti dostupni u svim funkcionalnim zdravstvenim sustavima.

Dodao ih je samo za pacijente koji boluju od dijabetesa tipa 2 – bolesti za čije su liječenje izvorno razvijeni – u kombinaciji s drugim zdravstvenim stanjem.

Agencija je objavila da to upućuje na to koji će pacijenti imati najviše koristi od skupih terapija te je dodala da visoke cijene ograničavaju pristup pacijenata lijekovima u zemljama s niskim i srednjim prihodima.