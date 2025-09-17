Zastarjeli ruski oklopni transporteri BTR-80A u Srbiji prolaze ozbiljnu modernizaciju, ti vremešni vojni strojevi pretvaraju se u izdržljivije i digitalno sposobnije platforme. Navedena nadogradnja mogla bi redefinirati njihovu ulogu na modernom bojištu.

Jedna od najupečatljivijih nadogradnji je dodavanje novih oklopnih ploča na trup, dizajniranih da štite od streljiva kalibra 12,7 mm, piše portal Defense Express. Ploče su pažljivo postavljene, ostavljajući manje ranjivih zona i dajući vozilu čvrst izgled. U usporedbi s ruskim BTR-82A, koji se i dalje masovno proizvodi za rusku vojsku, ali gotovo da nije poboljšana njegova zaštita u odnosu na sovjetski dizajn, nadogradnja koja se provodi u Srbiji predstavlja značajan napredak.

Instaliran je zaklon topa u kombinaciji s hidrostabilizacijskim sustavom, čime se rješava dugogodišnji problem sovjetsko-ruskog topa 30 mm 2A72, odnosno loša stabilizacija i netočno gađanje. Modernizacija koja se provodi u Srbiji teoretski bi mogla značajno smanjiti taj problem, iako nedavno objavljeni videozapisi iz lipnja pokazuju da se top još uvijek jako trese prilikom paljbe s ugrađenom hidrostabilizacijom, ali bez navedenog zaklona za top. Potpuna procjena očekuje se nakon objave videa konačne konfiguracije nadograđenog BTR-80A.

Nadograđeni BTR-80A imat će digitalni sustav upravljanja vatrom s dnevnim i noćnim te TV ciljnicima, kao i kamere te indikatore za poboljšanu situacijsku svijest. Komunikacija je modernizirana digitalnim radiosustavima, udobnost posade povećana instalacijom klima-uređaja, a postoje planovi za integraciju sustava elektroničkog ratovanja protiv bespilotnih letjelica.

Između 2024. i 2025. godine Srbija je nabavila do 50 BTR-80A vozila iz Mađarske, čija vojska zamjenjuje te strojeve s pješačkim borbenim vozilom KF41 Lynx. Za Srbiju ta vozila služe kao privremeno rješenje dok domaće proizvedena Lazar 3 vojna vozila ne budu spremna. Prema izvještajima, nadograđeni BTR-80A bit će dodijeljeni oklopnoj izviđačkoj bojnoj u Nišu, koja već koristi ruska vojna vozila BRDM-2MS.

Sveukupno, srpska modernizacija donosi solidno poboljšanje u odnosu na ruski BTR-82A, s boljom zaštitom i situacijskom sviješću, te čak konkurira ukrajinskim varijantama BTR-3, piše ukrajinski portal. Preostala pitanja tiču se stabilizacije topa, gdje ukrajinski dizajn i dalje prednjači.