Nagrade Ig Nobel (ignoble: nedostojan), koju svake godine dodjeljuje znanstveni humoristički časopis Annals of Improbable Research, slave neobična područja istraživanja koja tjeraju ljude na smijeh, a zatim na razmišljanje.

Godišnji gala događaj, koji je ove godine bio na temu probave, privukao je oko 1000 gledatelja i na njemu su ponovo prisustvovali dobitnici pravih Nobelovih nagrada.

Tim iz Nigerije, Toga, Italije i Francuske je osvojio nagradu u području nutricionizma za istraživanje o tome preferiraju li određene vrste guštera određene vrste pizze.

U polju pedijatrije, američki istraživači su nagrađeni jer su istraživali što dojenčad doživljava kada njihova majka jede češnjak.

Pokojni američki znanstvenik William Bean je dobio nagradu za književnost zbog pažljivog bilježenja stope rasta jednog od svojih noktiju tijekom 35 godina.

Njemački istraživači Fritz Renner i Jessica Werthmann su osvojili nagradu za mir jer su dokazali da alkohol nekad može pomoći u učenju stranih jezika. Renner je rekla da im je ideja sinula uz piće na konferenciji u Beču. Werthmann je naglasila da ne potiču konzumaciju alkohola, dodajući da je nagrada u skladu s njihovom namjerom da izazovu smijeh i razmišljanje.

Drugi pobjednici uključuju znanstvenike njemačkog instituta Max Planck za njihovo istraživanje o tome zašto se umak za tjesteninu zgrušava, indijske inženjere koji su proučavali učinak smrdljivih cipela na korištenje stalaka za obuću i japanske biologe koji su ispitivali mogu li slike krava s prugama zebre odagnati muhe.

Nagrade su također dobili timovi koji su istraživali učinke laskanja na narcisoidne ljude, učinke jedenja teflona na sitost i kako alkohol utječe na sposobnost šišmiša da lete i snalaze se u prostoru.