Još prije desetak ili malo više godina u unutrašnjosti prosječnog automobila dominirale su analogne kontrole i fizičke tipke, uz manji ekran s informacijama poput radiostanica, imena pjesama i slično. Danas je to potpuno drukčija slika i kabine su postale većinom digitalne.

Ne samo da imamo velike infotainment ekrane, već je i kontrolna ploča s informacijama poput brzine, potrošnje i slično potpuno digitalna. A kako su ekrani zamijenili analogne kontrole, tako su i digitalne tipke zamijenile fizičke. Iako smo na takve digitalne tipke navikli na svojim telefonima, pokazalo se kako one u automobilima i nisu tako dobra stvar. Naime, u vožnji nema vremena za skretanje pogleda s ceste te pretraživanja opcija na ekranima jer pažnja mora biti samo na onome što se događa u prometu.

Da su digitalne kontrole, barem za neke od osnovnih i često korištenih opcija problematične, već su shvatile neke kompanije. Već smo pisali o tome kako su iz Hyundaija i Volkswagena najavili kako će u budućim modelima dio digitalnih tipki zamijeniti s fizičkim, a sada su isto najavili i iz Mercedesa.

Po uzoru na VW i Hyundai

Njihovi podaci pokazuju isto što ono o čemu su ranije govorili iz VW-a i Hyundaija pa je šef odjela softvera Magnusu Östbergu najavio kako će Mercedes u budućnosti integrirati više fizičkih tipki u njihove digitalno fokusirane kabine.

Ta će tranzicija početi s novim električnim modelima iz GLC i CLA serija koji će dobiti novi upravljač na kojem se nalaze različite tipke i kotačići, a zanimljivo je kako iz njemačke tvrtke isti tip volana namjeravaju postaviti i u aktualne modele svojih automobila. Prema Östbergu, to je najjednostavniji i ujedno i troškovno najučinkovitiji način dodavanja fizičkih tipki postojećim modelima, a da se zadrže kabine u kojima je fokus na ekranima i digitalnom prikazu.

Osim na volanima, ljubitelji Mercedesa mogu očekivati i fizičke tipke na drugim mjestima u unutrašnjosti vozila - prvenstveno u SUV-ovima gdje imaju više mjesta za tipke, a zanimljivo je kako njihovi podaci pokazuju da upravo vozači takvog tipa vozila više koriste fizičke kontrole.

Isti podaci pokazuju i neke druge trendove, kojima će se kompanije prilagođavati. Tako je Östberg tako dao primjer kako Europljani vole fizičke tipke, dok su na azijskom tržištu popularnije ekrani osjetljivi na dodir i glasovne naredbe.

Izvor: Autocar