Pritisak na djelatnike je postao rutina pod vodstvom Elona Muska, a njegova najnovija direktiva upućena zaposlenicima xAI-a pokazuje da se ništa ne mijenja. Strogi rok od 48 sati, otkriven putem interne e-pošte koju je na uvid dobio CNN, ostavio je malo prostora za pregovore.

Musk je naložio svakom zaposleniku xAI-a da preda precizno izvješće o svom radu. Pošaljite sažetak na jednoj stranici o tome što ste postigli u posljednja četiri tjedna i što namjeravate postići u sljedeća četiri tjedna. Rok je do četvrtka u podne, stoji u navedenoj poruci e-pošte, a rok ultimatuma je istekao ovog četvrtka.

Zahtjev je stigao upravo dok se tvrtka upravo bila pripremala za trosatni sastanak svih zaposlenika, piše CNN.

Obrazac kroz Muskove tvrtke

Musk često traži izvješća o produktivnosti i u drugim svojim tvrtkama, Tesli, SpaceX-u i platformi X. U kolovozu 2024. godine zahtijevao je mjesečna i godišnja izvješća zaposlenika X-a, kako bi odlučivao o dionicama i opcijama.

Business Insider je ranije izvijestio o njegovoj kratkoj ulozi savjetnika u američkom Uredu za učinkovitost vlade (Department of Government Efficiencies ili DOGE), gdje je zahtijevao tjedne popise postignuća od saveznih službenika. Agencije su kasnije savjetovale zaposlenicima da se ne odazovu, a ta inicijativa je propala, zajedno s Muskovim angažmanom u navedenom tada novoosnovanom uredu američke vlade.

Muskovi strogi potezi sežu i još dalje. Tijekom preuzimanja Twittera 2022. godine naredio je inženjerima da isprintaju svoj kod, samo da bi im potom rekao da ga unište.

Otpuštanja dodatno pojačavaju napetost u xAI-u

Već smo pisali da je prošlog tjedna iz xAI-ja otpušteno više od 500 zaposlenika, iz tima za označavanje podataka, zaduženog za treniranje chatbota Groka.

Unatoč tome što je rukovodstvo tvrtke u ponedjeljak zaposlenicima reklo da su otpuštanja završena, dodatna su uslijedila svega nekoliko sati kasnije. Tvrtka je istovremeno najavila planove za zapošljavanje specijaliziranih AI mentora u područjima poput STEM-a, financija, medicine te "memova i komentara naslova."