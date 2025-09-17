Tvrtka xAI provela je veliko smanjenje broja zaposlenih, otpustivši 500 radnika koji su radili na označavanju podataka (data annotation). Interni dopisi koje je pregledao portal Business Insider obavijestili su zaposlenike o otkazima, a odluka je objašnjena strateškom promjenom smjera tvrtke u AI obuci.

Prema izvješću, otpuštenih 500 čini trećinu tima za označavanje podataka koji je brojao 1500 ljudi, zaduženih za pripremu materijala za treniranje Groka, modela umjetne inteligencije tvrtke xAI. U porukama je kao glavni razlog navedena promjena fokusa.

xAI je u javnoj objavi na platformi X pojasnio da mijenja svoj razvojni model. Tvrtka planira širenje kroz zapošljavanje stručnjaka iz različitih disciplina. Prema toj objavi, xAI namjerava deseterostruko povećati svoj tim specijaliziranih AI tutora, tražeći profesionalce iz područja STEM-a, sigurnosti, medicine, financija i drugih sektora, kako bi stvorili ono što nazivaju AGI (opća umjetna inteligencija) koji traži istinu.

Tehnologija tvrtke bila je dosad u središtu, i pohvala, i kritika. Nedavno izdanje nove verzije Groka izazvalo je osude zbog antisemitističkog sadržaja i negativnih komentara protiv američkih demokrata.

xAI i dalje ostaje usko vezan uz platformu X Elona Muska, gdje Grok pokreće Community Notes. Tvrtka se također priprema za širu komercijalnu primjenu svojih alata, ulazeći u konkurenciju s OpenAI-jem.