Tko će dominirati umjetnom inteligencijom? Musk iznenadio odgovorom

Prijelomni trenutak za umjetnu inteligenciju bio je krajem 2022. godine kada je OpenAI javno predstavio ChatGPT. Ovaj je alat impresionirao mogućnostima te je mnogima promijenio način na koji rade, pretražuju internet, dolaze do informacija i slično. Nakon OpenAI-a, i druge su kompanija predstavile svoje AI chatbotove te je svima postalo jasno kako je riječ o tehnologiji budućnosti. U AI se ulažu milijarde dolara, a kompanije se bore za najveće talente za koje su spremne duboko posegnuti u džep.

Jasno je da, tko bude dominirao ovim tržištem i prvi dosegne razinu opće umjetne inteligencije (AGI), u budućnosti će ostvariti velike prihode i profit.

Među kompanijama koje se bore za dominaciju, osim OpenAI-a, nalazi se i Microsoft, Google, Meta, xAI-a, kao i manje poznate tvrtke poput Perpexityja i drugih.

Stvari se mogu promijeniti

OpenAI se nametnuo kao lider, Google se malo kasnije priključio u ovu utrku, dok Zuckerberg priprema teren za svoju superinteligenciju privlačenjem brojnih novih zaposlenika iz drugih AI kompanija.

Na pitanje tko bi mogao biti lider na tržištu umjetne inteligencije u budućnosti, Elon Musk dao je zanimljiv odgovor. Iako ima svoju AI kompaniju xAI, Musk smatra da najveću vjerojatnost dominacije ima - Google. Iako, dodao je, i to se može promijeniti kroz nekoliko godina. Razlog zašto bi upravo ta kompanija mogla imati vodeću ulogu na ovom tržištu, jest što za sada imaju najveću računalnu i podatkovnu prednost.

Musk je odabrao Google, među inim, i zbog njegova odnosu sa Samom Altmanom, s kojim je u svađi već neko vrijeme. Upravo zato nije htio spomenuti OpenAI kao potencijalnog lidera, već njegovog konkurenta. Musk je, zajedno s Altmanom, bio jedan od osnivača OpenAI-a, no nakon nekoliko godina napustio je kompaniju da bi nedavno čak podignuo i tužbu protiv nje, tvrdeći da su promijenili smjer poslovanja i umjesto razvoja tehnologije za dobrobit čovječanstva, okrenuli su se - profitu.

Što se budućnosti tiše, Musk kaže da će velike AI kompanije nastaviti s rastom i prosperitetom, uključujući i njegov xAI: Toliko je toga za napraviti, objavio je na X-u.

Musk je osnovao xAI sredinom 2023. godine, da bi u ožujku ove godine xAI preuzeo je njegov X te je nedavno najavio kako će predložiti Teslinim dioničarima investiciju u xAI.

Izvor: Business Insider