Valve je sa Steam Deckom otvorio novo poglavlje u svijetu prijenosnih igraćih konzola. Donedavno se vjerovalo da, uz dominaciju pametnih telefona i tableta, na tržištu više nema prostora za dlanovne konzole. Ipak, Steam Deck je dokazao suprotno – strastveni gameri i dalje cijene namjenski uređaj s fizičkim tipkama i posebno prilagođenim hardverom koji im omogućuje potpuno uživanje u igrama.

Nakon Valvea i druge su kompanije krenule sličnim smjerom i predstavile vlastite gamerske dlanovne uređaje, a ovo je tržište sada postalo zanimljivo i glavnim igračima gaminga - Microsoftu i Sonyju čije mobilne konzole očekujemo tijekom sljedećih godina. Jasno je kako će i Valve trebati reagirati na sve jaču konkurenciju te ljubitelji videoigara s nestrpljenjem čekaju informacije o nasljedniku Steam Decka koji je u prodaji pojavio početkom 2022. godine.

Tek 2028.?

No čini se kako će se oni načekati prilično dugo. Naime, nove glasine koje su se proširile mrežom govore kako Steam Deck 2 u prodaji ne treba očekivati prije - 2028. godine. Razlog zašto iz Valvea ne želi žuriti s nasljednikom svoje konzole i zašto će čekati do 2028. jest što žele čekati transformativna hardverska poboljšanja.

O tome je prošle godine govorio Lawrence Yang iz Valvea. On je rekao kako će novi uređaj predstaviti kada im bude dostupan hardver koji će omogućiti značajna poboljšanja performansi, bez pogoršanja trajanja baterije. Tada je spominjao AMD-ov hardver koji će biti dostupan 2026. godine ili kasnije, no prema novim neslužbenim informacijama, no koje dolaze iz pouzdanih izvora, čini se kako će to ipak biti “kasnije”, odnosno ne prije 2028. godine.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će izgledati to tržište jednom kada se pojavi nasljednik Steam Decka. Naime, tada bi u prodaji već mogle biti i prijenosne konzole Sonyja i Microsofta i nije teško pretpostaviti kako će upravo ti uređaji mnogim gamerima biti privlačniji u odnosu na konkurenciju. Kako će se Steam Deck nositi s takvom konkurencijom, vrijeme će pokazati, a jednu od ključnih uloga tada mogla bi imati i cijena ovih uređaja.

Izvor: TechSpot

