Korisnici Appleovih uređaja na području EU ne mogu uživati u svim opcijama ili su im one dostupne naknadno u odnosu na korisnike u drugim dijelovima svijeta. Razlog za to ne leži u Appleu, već u europskom Aktu o digitalnim tržištima (DMA) s kojim EU želi ograničiti snagu velikih tehnoloških kompanija te povećati konkurentnost manjih tvrtki.

No osim kašnjenja novih opcija, zbog DMA na kraju se neki Appleovi proizvodi možda uopće neće niti pojaviti na europskom tržištu, upozorili su iz američke kompanije. Europska komisija trenutačno procjenjuje učinkovitost ovog zakona te je pozvala sve dionike na povratne informacije, a kako se može vidjeti na primjeru Applea, jasno je kako su iznimno nezadovoljni s njegovim učinkom.

DMA otežava poslovanje

Postalo je jasno kako ne možemo riješiti svaki problem koji DMA stvara. S vremenom je postalo jasno kako DMA ne pomaže tržištima. Otežava poslovanje u Europi, upozorili su iz američkog tehnološkog diva.

Ne samo da korisnici njihovih uređaja mogu nemaju pristup svim opcijama, već su zbog DMA izloženi sigurnosnim rizicima, a povećani su i rizici za privatnost. Zbog toga su od EK zatražili novu procjenu učinka zakona na građane Europske unije, no teško je da se mogu očekivati neke promjene jer su iz EK ponovno objasnili kako Apple mora omogućiti interoperabilnost uređaja trećih strana s njihovim operativnim sustavima. U podnesku EK-u objasnili su kako nisu pronašli način na koji se mogu uskladiti sa zahtjevima bez ugrožavanja korisničkih podataka.

Odgođene nove opcije

Upravo zbog tog zakona morali su odgoditi nekoliko novih nedavno predstavljenih opcija poput zrcaljenja s iPhonea na Mac te prijevod uživo na novoj generaciji AirPodsa. Također, odgođene su i neke značajke bazirane na lokacijama u kartama jer DMA zahtjeva da određene opcije rade s proizvodima ili developerima trećih strana.

DMA, među inim, od velikih tehnoloških kompanija zahtjeva otvaranje njihovih platformi konkurentskim kompanijama, što znači da one više nemaju toliku kontrolu nad aplikacijama i sadržajem. To na kraju može rezultirati prijevarama, instalaciji zlonamjernog softvera i pornografskih aplikacija, kakve su prethodno bile zabranjene u njihovoj trgovini. Ako ne dođe do nekih promjena, korisnici Appleovih uređaja na području EU-a tako mogu očekivati daljnje odgađanje novih opcija i lošije iskustvo pri njihovu korištenju, upozorili su iz Applea.

Izvor: The Independent